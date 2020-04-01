Коронавирус
НГС55Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране
Ранее во время видеосовещания по коронавирусу с членами правительства РФ Владимир Путин объявил, что на карантине сейчас находятся 3,3 млн человек, за три недели в Россию вернулись 825 тыс. россиян, в ближайшее время ожидают еще 20 тыс.
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Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров
Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Авто
Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
В Сети появились патентные изображения Nissan X-Trail нового поколения. Дизайн кроссовера запатентовали в Бразилии.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Общество
Как жизнь россиян изменится с 1 апреля
В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Общество
Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции
Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
Политика
Путин проведет совещание с правительством дистанционно
Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства, на котором, в частности, планируется рассмотреть темы сельского хозяйства.
Общество
Воробьёв заверил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что блокировка этого региона и столицы не планируется.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Происшествия
СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми
Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
Спорт
В МОК подтвердили даты проведения Олимпиады в Токио в 2021 году
Политика
Трамп выразил готовность обсудить с Байденом борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов передавать аппараты искусственной вентиляции легких другим странам для борьбы с коронавирусом.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Здоровье
Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса
Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Футбол
РФС приостановил все футбольные соревнования до 31 мая
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объявил о том, что все футбольные соревнования в стране приостановлены как минимум до 31 мая, а старт сезона-2021/22 будет передвинут как минимум на конец лета, в то время как обычно матчи начинаются в середине июля.
Футбол
Игроки «Спартака» согласились на понижение зарплат
Футболисты поддержали клуб в сложившейся ситуации. В московском «Спартаке» объявили о сокращении зарплат игроков первой команды.
Единоборства
Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Армия и оружие
ВСУ за сутки 10 раз нарушили перемирие в ДНР
Киевские каратели за минувшие сутки 10 раз открывали огонь по ДНР.
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Общество
Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Здоровье
Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом
К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Здоровье
Названы признаки того, что человек уже переболел коронавирусом
Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть коронавирусом.
Футбол
Ла Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов
Программа состоит из четырёх этапов: подготовительные занятия, индивидуальные занятия, тренировки в трёх группах по восемь игроков и только после этого — полноценные тренировочные сессии полными составами.