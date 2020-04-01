Ранее во время видеосовещания по коронавирусу с членами правительства РФ Владимир Путин объявил, что на карантине сейчас находятся 3,3 млн человек, за три недели в Россию вернулись 825 тыс. россиян, в ближайшее время ожидают еще 20 тыс.

Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране

Авто Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.

Общество Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.

Общество Как жизнь россиян изменится с 1 апреля В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.

Политика Путин проведет совещание с правительством дистанционно Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства, на котором, в частности, планируется рассмотреть темы сельского хозяйства.

Политика Трамп выразил готовность обсудить с Байденом борьбу с коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов передавать аппараты искусственной вентиляции легких другим странам для борьбы с коронавирусом.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Здоровье Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Футбол РФС приостановил все футбольные соревнования до 31 мая Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объявил о том, что все футбольные соревнования в стране приостановлены как минимум до 31 мая, а старт сезона-2021/22 будет передвинут как минимум на конец лета, в то время как обычно матчи начинаются в середине июля.

Футбол Игроки «Спартака» согласились на понижение зарплат Футболисты поддержали клуб в сложившейся ситуации. В московском «Спартаке» объявили о сокращении зарплат игроков первой команды.

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Здоровье Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.