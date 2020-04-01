Коронавирус

НГС55НГС55Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране

Ранее во время видеосовещания по коронавирусу с членами правительства РФ Владимир Путин объявил, что на карантине сейчас находятся 3,3 млн человек, за три недели в Россию вернулись 825 тыс. россиян, в ближайшее время ожидают еще 20 тыс.
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Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране

НГС.Кемерово12:39

Голикова сообщила о росте заболевания коронавирусом за сутки на 18,8%

Московский Комсомолец12:07

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 18,8% за сутки

Известия12:25

Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в России за сутки на 18,8%

ТАСС12:16

Голикова назвала Петербург одним из лидеров по уровню заболеваемости COVID-19. Она тоже рекомендует продлить нерабочую неделю

Фонтанка.Ру12:11

Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране

НГС5512:39

Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19

РИА Новости12:08
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Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс 30 марта в 11:46
Авто

Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

В Сети появились патентные изображения Nissan X-Trail нового поколения. Дизайн кроссовера запатентовали в Бразилии.
110km.ru 02:34
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Ведомости 20:04
Общество

Как жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Privet-Rostov.ru 06:46
Экономика

В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости 19:00
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Общество

Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
РБК вчера в 12:55
Политика

Путин проведет совещание с правительством дистанционно

Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства, на котором, в частности, планируется рассмотреть темы сельского хозяйства.
ТАСС 09:34
Общество

Воробьёв заверил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется

Глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что блокировка этого региона и столицы не планируется.
Life.ru 11:10
Общество

Почтальоны в апреле принесут выплаты пенсионерам домой

Известия 03:32
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс 18:09
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:48
Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском 19:16
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
ТАСС вчера в 20:26
Спорт

В МОК подтвердили даты проведения Олимпиады в Токио в 2021 году

Известия 30 марта в 08:39
Политика

Трамп выразил готовность обсудить с Байденом борьбу с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов передавать аппараты искусственной вентиляции легких другим странам для борьбы с коронавирусом.
REGNUM 21:01
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru 12:35
Здоровье

Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса

Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
Футбол

РФС приостановил все футбольные соревнования до 31 мая

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объявил о том, что все футбольные соревнования в стране приостановлены как минимум до 31 мая, а старт сезона-2021/22 будет передвинут как минимум на конец лета, в то время как обычно матчи начинаются в середине июля.
Газета.Ru 16:41
Футбол

Игроки «Спартака» согласились на понижение зарплат

Футболисты поддержали клуб в сложившейся ситуации. В московском «Спартаке» объявили о сокращении зарплат игроков первой команды.
Inc-news.ru 12:24
Единоборства

Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:53
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Армия и оружие

ВСУ за сутки 10 раз нарушили перемирие в ДНР

Киевские каратели за минувшие сутки 10 раз открывали огонь по ДНР.
Новостной фронт 30 марта в 02:31
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru 21:04
Общество

Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Газета.Ru 16:53
Здоровье

Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Москва 24 16:21
Здоровье

Названы признаки того, что человек уже переболел коронавирусом

Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть коронавирусом.
Вечерний курьер 05:35
Футбол

Ла Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов

Программа состоит из четырёх этапов: подготовительные занятия, индивидуальные занятия, тренировки в трёх группах по восемь игроков и только после этого — полноценные тренировочные сессии полными составами.
Чемпионат 20:00
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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