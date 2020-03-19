Mossovetinfo.ru – Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 199, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. За стуки выявлено 52 новых случая заражения в 23 регионах страны.

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 199

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