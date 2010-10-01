Общество

Невские НовостиНевские НовостиЗа сутки коронавирус нашли у 179 петербуржцев, умерло 28 человек

За минувшие сутки коронавирус нашли у 179 петербуржцев, умерло 28 человек. В Ленинградской области болезнь настигла еще 43 человек.
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За сутки коронавирус нашли у 179 петербуржцев, умерло 28 человек

Невские Новости03:33

За сутки коронавирус нашли у 181 петербуржца

FlashNordвчера в 04:03

За сутки коронавирус выявили у 186 петербуржцев

Доктор Питер22 июля в 03:35
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Происшествия

Пропавший в лесу олимпийский чемпион найден мертвым

Lenta.ru 04:19
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Политика

Трамп осудил Пентагон за запрет использовать флаг Конфедерации

Президент США Дональд Трамп осудил решение главы Пентагона Марка Эспера запретить использование флага армии Конфедерации на национальных военных объектах.
РБК 03:48
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
3,7K
Происшествия

В Керченском проливе затонул бронетранспортер

РИА Новости 04:10
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 23 июля в 05:22
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
359
Политика

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов из России

Официальный представитель МИД России отметила, что вывозные рейсы из материковой Танзании и с Занзибара осуществляются до сих пор.
Взгляд.ру вчера в 17:32
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Армия и оружие

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
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Единоборства

Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
Общество

Прокла Плакальщика по народному календарю отмечают 25 июля

В народном календаре Прокла называют Плакальщиком - с этого дня начинают выпадать большие росы, поэтому крестьяне спешили убрать урожай и заготовить сено, чтобы уберечь от большой влажности.
Телепорт вчера в 19:20
Происшествия

Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек

Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя – всего около 2 тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
РИА Новости 03:43
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
23
Происшествия

В Киргизии умер в тюрьме осужденный пожизненно правозащитник Аскаров

Правозащитник Азимжан Аскаров, приговоренный к пожизненному заключению за разжигание межнациональной розни и соучастие в убийстве милиционера во время межэтнических столкновений на юге Киргизии в 2010 году, умер в тюрьме Киргизии, сообщил журналистам его адвокат Валерьян Вахитов.
РИА Новости 03:04
Футбол

Гвардиола получит 300 миллионов фунтов на трансферы

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получит около 300 миллионов фунтов на трансферы, сообщает sport.es.
LiveSport.ru 04:07
Шоу-бизнес

Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым

Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости 23 июля в 23:35
29
Общество

В мире число заразившихся коронавирусом за сутки побило новый рекорд

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире людей побило новый рекорд.
Комсомольская правда вчера в 17:57
20
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
1,4K
Технологии

Sony выпустит PlayStation 5 с отделкой из чистого золота

Компания Sony выпустит ограниченную серию новой игровой консоли PlayStation 5. Об этом сообщает Truly Exquisite.
Деловое.ТВ вчера в 13:49
5
Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Коммерсантъ вчера в 11:03
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
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Общество

Собянин пообещал прививать москвичей от коронавируса бесплатно

С 16 июля москвичи могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города.
ТВ Центр вчера в 14:43
1,1K
Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано 124 новых случая коронавируса

Среди новых случаев коронавируса в Ростове-на-Дону выявлены 56 инфицированных человек.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:47
1,6K
Путешествия

Названы бюджетные направления для полетов по России в августе

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали наименее низкие цены на авиабилеты для путешествий по России в августе, сообщает RT.
BFM.ru 04:07
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Экономика

В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 15:40
240
Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 02:01
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Кино

Кинотеатры Москвы откроются 1 августа комедиями и семейными фильмами

После открытия кинотеатров зрителей ждут комедии, семейные картины и авторское кино, а также спецпрограммы и ретроспективы.
Интерфакс 04:17
Армия и оружие

Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения

Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело вчера в 08:07
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Общество

В Петербурге полиция задержала актеров в милицейской форме

Evo-rus.com 02:04
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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
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Наука

Ученые предложили новый метод лечения «бессмертного» вируса

Принцип нового метода основывается на том, что его молекулы просачиваются в белковую оболочку вируса, после чего мешают генам покинуть вирус и заразить клетки.
Live24 03:10
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