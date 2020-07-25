Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.