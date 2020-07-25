Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.