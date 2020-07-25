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Невские Новости
Невские Новости

За сутки коронавирус нашли у 179 петербуржцев, умерло 28 человек

За минувшие сутки коронавирус нашли у 179 петербуржцев, умерло 28 человек. В Ленинградской области болезнь настигла еще 43 человек.В источнике
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Gazeta.SPb

Коронавирус подтвердили у 179 петербуржцев за сутки

Gazeta.SPb04:58
Невские Новости

За сутки коронавирус нашли у 179 петербуржцев, умерло 28 человек

Невские Новости03:33
FlashNord

За сутки коронавирус нашли у 181 петербуржца

FlashNordвчера в 04:03
Доктор Питер

За сутки коронавирус выявили у 186 петербуржцев

Доктор Питер22 июля в 03:35

К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов

Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС01:57
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Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета04:46
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МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ruвчера в 14:53
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Москалёв рассудит «Зенит» и «Химки» в финале Кубка России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении бригады арбитров Владимира Москалёва на финальный матч Кубка России по футболу, между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».
RT на русскомвчера в 02:43
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