По данным Роспотребнадзора на субботу, 9 мая в Ростовской области за минувшие сутки подтверждено еще 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

За сутки коронавирус нашли у 80 жителей Ростовской области

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