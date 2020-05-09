Коронавирус
Kursk.comЗа сутки коронавирус нашли у 80 жителей Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на субботу, 9 мая в Ростовской области за минувшие сутки подтверждено еще 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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В Ростовской области зарегистрировано 1674 больных коронавирусом
Правительство Ростовской области03:48
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Глава государства выступает возле Могилы Неизвестного Солдата у стен московского Кремля на фоне Вечного огня.
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
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Премьер-министр Грузии объяснил отзыв посла с Украины
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Тбилиси отозвал посла из Киева, чтобы защитить отношения двух стран «от авантюристов».
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По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
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Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке
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На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса
Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
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Происшествия
Трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачево
На территории бывшего арсенала села Пугачево в Удмуртии загорелась сухая трава.
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Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
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Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
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Политика
У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус
Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.
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Блокировка американцами российской колонны в Сирии попала на видео
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Pravda.Ru 07 мая в 10:44
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Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»
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В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
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В Москве состоялся воздушный парад Победы
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Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
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