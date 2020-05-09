Коронавирус

Kursk.comKursk.comЗа сутки коронавирус нашли у 80 жителей Ростовской области

По данным Роспотребнадзора на субботу, 9 мая в Ростовской области за минувшие сутки подтверждено еще 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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Число жертв коронавируса в Ростовской области выросло до 19 человек

1rnd.ru04:13

Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 19 человек

Donday.ru04:06

В Ростовской области от коронавируса умерли ещё три человека

Donnews.ru03:40

Еще трое жителей Ростовской области скончались от коронавируса

Блокнот Ростов-на-Дону04:47

За сутки в Ростовской области выявили 80 новых случаев коронавируса

РБК Ростов-на-Дону03:45

В Ростовской области зарегистрировано 1674 больных коронавирусом

Правительство Ростовской области03:48

Больше всего зараженных коронавирусом в Ростове и Азовском районе

Don2405:25
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Здоровье

Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе

Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе.
Свободная Пресса 00:14
56
Политика

Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
60
Политика

Путин обратился к россиянам возле Могилы Неизвестного Солдата

Глава государства выступает возле Могилы Неизвестного Солдата у стен московского Кремля на фоне Вечного огня.
Lenta.ru 03:06
1,2K
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
2,1K
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
1,1K
Политика

Премьер-министр Грузии объяснил отзыв посла с Украины

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Тбилиси отозвал посла из Киева, чтобы защитить отношения двух стран «от авантюристов».
Коммерсантъ 02:59
12
Общество

Попова обозначила три этапа снятия ограничений по коронавирусу

Первый этап снятия ограничений предусматривает возможность занятия спортом на улице, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ПолитРоссия 06 мая в 09:40
2,7K
Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
298
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке

Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
83
Происшествия

На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса

Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
394
Происшествия

Трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачево

На территории бывшего арсенала села Пугачево в Удмуртии загорелась сухая трава.
Сусанин 09:07
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
3,4K
Общество

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
852
Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском 09:48
1
Политика

У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус

Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.
REGNUM 07:27
Армия и оружие

Блокировка американцами российской колонны в Сирии попала на видео

Вечерний курьер 01:36
Единоборства

Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Политика

Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»

NewInform 08:03
754
Армия и оружие

В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»

Политическая Экспертиза вчера в 06:05
9
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
199
Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
224
Общество

Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России

В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
534
Хоккей

«Витязь» обменял в «Трактор» Бывальцева и права на Оберга

Подмосковный "Витязь" обменял нападающего Алексея Бывальцева и права на шведского форварда Понтуса Оберга в "Трактор" на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.
РИА Новости 06:32
1
Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
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Шоу-бизнес

Фотограф опубликовал снимок голой Собчак

По словам Гусова, фото было сделано 11 лет назад. На чёрно-белом снимке, опубликованном в Instagram, Ксения сидит на стуле в позе эмбриона.
News.ru 09:17
2
Политика

В Китае захотели нарастить ядерный потенциал до тысячи боеголовок

Lenta.ru 06:13
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Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Отец малышей опубликовал в Instagram видео, в котором Лиза и Гарри читают стихотворение о войне Анны Петряшевой и по очереди скандируют, что не хотят больше войны.
Вести.Ru 09:00
9
Политика

В Москве состоялся воздушный парад Победы

RT на русском 09:09
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
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Здоровье

Названо самое опасное свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
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Главное