За минувшие сутки в России коронавирусную инфекцию подтвердили у 10 899 россиян. Из них у 4704 новых заболевших не было клинических проявлений болезни. Общее число подтвержденных случаев с начала эпидемии выросло до 232 243 человек.

За сутки коронавирус подтвердился у 10 899 россиян

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