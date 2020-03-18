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За сутки зараженные коронавирусом появились в 15 регионах России
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За последние сутки в России коронавирусом заболел еще 21 человек. Новые случаи выявлены в 15 регионах, сообщает оперативный штаб.В источнике
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Новые случаи коронавируса зафиксировали сразу в 15 регионах РФ за сутки

Интерфакс вчера в 09:42
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За сутки случаи коронавируса выявили в 15 российских регионах

РИА Новости вчера в 14:23
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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

РБК вчера в 10:54
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