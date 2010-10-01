Всего в стране по данным на 14 мая выявлено 252 245 заболевших COVID-19 в 85 регионах (+9974 за последние сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба. Число выздоровевших пациентов в РФ увеличилось до 53 530 (+5527 человек за сутки).

За сутки коронавирус выявили у 9974 россиян

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