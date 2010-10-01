Коронавирус

News.ruNews.ruЗа сутки коронавирус выявили у 9974 россиян

Всего в стране по данным на 14 мая выявлено 252 245 заболевших COVID-19 в 85 регионах (+9974 за последние сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба. Число выздоровевших пациентов в РФ увеличилось до 53 530 (+5527 человек за сутки).
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За сутки коронавирус подтвердился у 9,9 тыс. россиян

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За сутки коронавирус подтвердился у 10 899 россиян

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Политическая Экспертиза11 мая в 03:44

Коронавирус за сутки выявлен у 6169 пациентов в Москве

Вечерняя Москва11 мая в 03:40
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Гаджеты

Главу компании Xiaomi уличили в использовании iPhone

Фолловеры раскритиковали бизнесмена: многие из подписчиков Лей Цзуна оказались ярыми поклонниками продукции Xiaomi и посчитали недопустимым использование товаров Apple главой компании.
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Общество

Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице.
Политсовет 00:48
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Происшествия

Шесть архангельских пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ

REGNUM 05:55
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Игры

В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V

RuNews24.ru 02:01
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Экономика

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
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Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
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Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
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Общество

Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ

Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Общество

Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ.
Газета.Ru 05:49
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Общество

Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе

Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Происшествия

Замдиректора Центра социальной помощи семье и детям Невского района за махинации с бюджетными миллионами получила штраф в 40 тысяч

Суд уголовное преследование в отношении Саловой прекратил, назначив ей судебный штраф в размере 40 000 рублей.
Фонтанка.Ру 04:38
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
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Кино

Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»

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Общество

Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей

На портале Госуслуг начался прием заявлений на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, сообщает mos.ru.
Вести Подмосковья вчера в 00:57
Политика

На Украине выбран куратор судов Нафтогаза против России

Бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль будет курировать судебные процессы Нафтогаза против России, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинской компании.
Взгляд.ру вчера в 18:33
Здоровье

Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
РИА Новости 05:38
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала о неудачной покраске дома и зеленых волосах

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Культура

Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони

Сам Владимир Маркони, учёный-агроном по образованию, вёл популярное шоу CommentOut на You-Tube.
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Общество

Дмитрий Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Salt Mag 04:25
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Общество

Названы последствия отказа Швеции от карантина

Сэм Клебанов - кинопродюсер и бизнесмен -высказал своё мнение по поводу отказа Швеции от ввода карантина а связи с коронавирусом.
Территория новостей 04:45
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Армия и оружие

65 лет назад был подписан Варшавский договор

14 мая 1955 года восемь социалистических стран Европы во главе с СССР подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – так называемый Варшавский договор.
Газета.Ru 02:40
Происшествия

На Чукотке двух пропавших детей нашли мертвыми

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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
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Общество

Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима в Москве.
Интерфакс 05:23
Общество

МВД не согласилось с данными о росте домашнего насилия

Напомним, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова говорила о том, в России в 2,5 раза увеличилось число обращений, связанных с домашним насилием.
Новые Известия 04:33
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Общество

Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил необходимость ношения масок на улицах из-за распространения коронавируса тем, что в регионе много людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, сами они о заражении не знают и передают вирус при общении.
РИА Новости 04:47
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Происшествия

В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку

Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
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Финансы

Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков.
Интерфакс 03:22
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