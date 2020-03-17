Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗа сутки коронавирус выявили в 15 регионах России

Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб. Столица лидирует по количеству новых случаев, здесь коронавирус нашли еще у 4 россиян. В остальных регионах выявлены 1-2 зараженных.
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За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России

Газета.Ru02:37

Коронавирус обнаружили еще в 15 регионах России

Lenta.ruвчера в 09:35

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

РБКвчера в 10:54

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

ТАССвчера в 09:55

Штаб: В Москве за последние сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом

Агентство Москвавчера в 09:42

Новые случаи коронавируса зафиксировали сразу в 15 регионах РФ за сутки

Интерфаксвчера в 09:42

За сутки случаи коронавируса выявили в 15 российских регионах

РИА Новостивчера в 14:23
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Экономика

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Как отметил Силуанов, ситуация в экономике РФ развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
ТАСС 04:11
Происшествия

В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Газета.Ru 04:20
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Финансы

ЦБ 16 марта продал валюту на 5,5 млрд рублей

Банк России 16 марта в рамках упреждающих мер по стабилизации рынка и поддержке рубля продал валюту на 5,53 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Интерфакс 03:51
Общество

Назвали повышающие сопротивление организма коронавирусу продукты

Врачи определили и назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу.
Ugpressa.ru 04:01
Экономика

Путин допустил выделение средств ФНБ на поддержку россиян

Поддержка ряда категорий россиян может быть осуществлена за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Известия 04:16
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

В мире обнаружили несколько разновидностей коронавируса

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов сообщил, что сейчас в мире циркулирует несколько разновидностей коронавируса.
ФедералПресс 04:19
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:49
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru 00:00
Гаджеты

Компания Apple выпустит 2 бюджетных смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Компания Apple занимается созданием новых бюджетных смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 13:23
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Российская газета 02:04
Происшествия

В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других

Перед выходом из дома зараженный рассказал проживающим вместе с ним родителям, что собирается распространить коронавирус.
Российская газета 04:29
Политика

Украинский телеканал наложил на обращение Зеленского титры об убийстве

Украинский канал ICTV во время обращения президента Владимира Зеленского по ошибке запустил титры об убийстве.
РИА Новости 03:30
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

Состояние географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось.
РИА Новости 00:13
Общество

В Абакане ввели режим ЧС из-за угрозы коронавируса

В Абакане (Республика Хакасия) введен режим ЧС из-за обнаружения первого зараженного коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте городской администрации.
Коммерсантъ Новосибирск 02:16
Авто

Hyundai представила новый седан Elantra

Модель обладает автоматическим торможением, адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон.
RuNews24.ru 03:57
Общество

Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США

Доклад содержит сведения о 96 ветеранах Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.
РИА Новости 16 марта в 08:01
Авто

Автомобили с пробегом в России подорожают

Как пишет autonews со ссылкой на собственных специалистов, цена автомобилей с пробегом будет постепенно увеличиваться пропорционально стоимости новых моделей.
32CARS.ru вчера в 17:15
Общество

СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
Известия 02:50
Футбол

«Бавария» готова продать летом Толиссо, Боатенга и Хави Мартинеса

По информации Sport Bild, мюнхенский клуб готов продать защитника Джерома Боатенга и хавбеков Хави Мартинеса и Корантена Толиссо.
Sports.ru 03:59
Общество

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Газета.Ru 02:59
Шоу-бизнес

Собчак показала, как встречает Константина Богомолова с работы

В личном Instagram-аккаунте Ксения Собчак показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
RuNews24.ru вчера в 07:09
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Религия

Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса

Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Агентство Телеграф вчера в 06:20
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