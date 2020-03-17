Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб. Столица лидирует по количеству новых случаев, здесь коронавирус нашли еще у 4 россиян. В остальных регионах выявлены 1-2 зараженных.

За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России

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