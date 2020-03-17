Коронавирус
Газета.RuЗа сутки коронавирус выявили в 15 регионах России
Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб. Столица лидирует по количеству новых случаев, здесь коронавирус нашли еще у 4 россиян. В остальных регионах выявлены 1-2 зараженных.
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Штаб: В Москве за последние сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом
Агентство Москвавчера в 09:42
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Экономика
Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным
Как отметил Силуанов, ситуация в экономике РФ развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
Происшествия
В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую
В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Финансы
ЦБ 16 марта продал валюту на 5,5 млрд рублей
Банк России 16 марта в рамках упреждающих мер по стабилизации рынка и поддержке рубля продал валюту на 5,53 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Общество
Назвали повышающие сопротивление организма коронавирусу продукты
Врачи определили и назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу.
Экономика
Путин допустил выделение средств ФНБ на поддержку россиян
Поддержка ряда категорий россиян может быть осуществлена за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
В мире обнаружили несколько разновидностей коронавируса
Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов сообщил, что сейчас в мире циркулирует несколько разновидностей коронавируса.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Финансы
Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Гаджеты
Компания Apple выпустит 2 бюджетных смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Компания Apple занимается созданием новых бюджетных смартфонов.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Происшествия
В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других
Перед выходом из дома зараженный рассказал проживающим вместе с ним родителям, что собирается распространить коронавирус.
Политика
Украинский телеканал наложил на обращение Зеленского титры об убийстве
Украинский канал ICTV во время обращения президента Владимира Зеленского по ошибке запустил титры об убийстве.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
Состояние географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось.
Общество
В Абакане ввели режим ЧС из-за угрозы коронавируса
В Абакане (Республика Хакасия) введен режим ЧС из-за обнаружения первого зараженного коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте городской администрации.
Авто
Hyundai представила новый седан Elantra
Модель обладает автоматическим торможением, адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон.
Общество
Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США
Доклад содержит сведения о 96 ветеранах Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.
Авто
Автомобили с пробегом в России подорожают
Как пишет autonews со ссылкой на собственных специалистов, цена автомобилей с пробегом будет постепенно увеличиваться пропорционально стоимости новых моделей.
Общество
СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
Футбол
«Бавария» готова продать летом Толиссо, Боатенга и Хави Мартинеса
По информации Sport Bild, мюнхенский клуб готов продать защитника Джерома Боатенга и хавбеков Хави Мартинеса и Корантена Толиссо.
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Шоу-бизнес
Собчак показала, как встречает Константина Богомолова с работы
В личном Instagram-аккаунте Ксения Собчак показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса
Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.