Коронавирус
Life.ruЗа сутки коронавирус выявлен менее чем у десяти тысяч россиян
Количество новых случаев упало ниже десяти тысяч впервые за много дней. Общее число выявленных случаев составило 252 245. За сутки у 4049 (40,6%) человек коронавирус выявлен без клинических проявлений болезни.
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Игры
Resident Evil 7 догнала по продажам шестую часть серии
CyberSport.ru 05:07
Общество
Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19
Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
Коммерсантъ 00:23
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Происшествия
В Тульской области скончались две пациентки с коронавирусом
Тула, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Две пациентки с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, об этом 15 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 03:52
Общество
ЕГЭ в России перенесли на более поздний срок
В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для большинства учеников будет перенесен на более поздний срок.
МонаВиста 13 мая в 08:26
Общество
Никому не нужным Sukhoi SuperJet 100 нашли место в России
Десяткам никому не нужных российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) нашли место.
Lenta.ru 02:22
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Технологии
Visa подала патентную заявку на цифровую валюту для замещения фиата
14 мая Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку, которую компания подала еще в ноябре прошлого года.
BitCryptoNews 03:45
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала о панике и страхе из-за самоизоляции
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала о том, что испытывает страх, находясь в самоизляции. В YouYube-шоу «Мне это нравится!»
Культуромания 02:06
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Финансы
Курс евро опустился ниже 79 рублей
По данным МосБиржи на 10:00, доллар торговался на уровне закрытия предыдущих торгов — по 73,48 рубля, курс евро подрос на 0,07% — до 79,415 рубля.
News.ru 05:19
Происшествия
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
Политика
Лавров предсказал долгое возвращение к открытому миру после коронавируса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью телеканалу РБК предположил, что полное восстановление функционирования мировых связей займет длительный период.
РБК 05:17
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе
Наша версия 02:20
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Игры
Смесь платформера и tower defense: Humble Bundle устроил раздачу Aegis Defenders для Steam
3DNews 03:47
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Общество
Россияне подали 5,3 млн заявлений на детские пособия
Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что россияне подали 5,3 млн заявлений на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет.
Газета.Ru 05:15
Общество
Суд отказал экс-полковнику Горбатову в УДО
Лефортовский районный суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении экс-полковнику ФСБ Михаилу Горбатову, сообщает «Коммерсант».
Право.ру 05:12
Общество
Магазины имеют право не обслуживать покупателей без масок
Силой надевать маску права не имеют.
Neva.Today вчера в 23:14
Общество
В России выявили более 10 000 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки врачи выявили 10 598 новых случаев, умерли 113 заболевших, общее число летальных исходов с начала эпидемии достигло 2418.
Ведомости 03:36
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Здоровье
Власти Владимирской области рассказали, как будут снимать ограничения
Представитель регионального Роспотребнадзора Илона Голованчикова рассказала, что по двум критериям из трех у Владимирской области очень хорошие показатели.
Pro Город Владимир 05:00
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
РИА Новости 02:18
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53