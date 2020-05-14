Количество новых случаев упало ниже десяти тысяч впервые за много дней. Общее число выявленных случаев составило 252 245. За сутки у 4049 (40,6%) человек коронавирус выявлен без клинических проявлений болезни.

За сутки коронавирус выявлен менее чем у десяти тысяч россиян

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