Коронавирус

Московский комсомолец КузбассМосковский комсомолец КузбассВ Кузбассе за сутки выявлено 44 случая заражения коронавирусом

Согласно сводке оперштаба на 11:00, 1 июня, за минувшие сутки на территории Кузбасса было подтверждено 44 случая коронавируса, что является рекордом для региона. Все заболевшие были изолированы и ныне получают необходимое лечение.
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Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
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