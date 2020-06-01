Коронавирус
Московский комсомолец КузбассВ Кузбассе за сутки выявлено 44 случая заражения коронавирусом
Согласно сводке оперштаба на 11:00, 1 июня, за минувшие сутки на территории Кузбасса было подтверждено 44 случая коронавируса, что является рекордом для региона. Все заболевшие были изолированы и ныне получают необходимое лечение.
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В Новокузнецке зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
Московский комсомолец Кузбасс00:29
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Раскопки Балтийской косы укрепят суверенитет Польши — президент страны
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Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
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В Ингушетии отменён режим контртеррористической операции
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