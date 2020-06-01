Согласно сводке оперштаба на 11:00, 1 июня, за минувшие сутки на территории Кузбасса было подтверждено 44 случая коронавируса, что является рекордом для региона. Все заболевшие были изолированы и ныне получают необходимое лечение.

В Кузбассе за сутки выявлено 44 случая заражения коронавирусом

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