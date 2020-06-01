Коронавирус
Вести КузбассЗа сутки коронавирусом в Кемерове заболело больше, чем в Новокузнецке
По данным местных властей, за минувшие 24 часа в южной столице Кемеровской области официально подтвердили шесть новых случаев заражения COVID-19, в то время как в Кемерове прибавилось девять пациентов.
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В каких городах появились 44 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерово00:36
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Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
РИА Новости вчера в 20:08
Политика
Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США
Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
Газета.Ru вчера в 19:15
Политика
МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами
Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM вчера в 18:10
Общество
В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков
«Мэр Боузер вводит комендантский час в столичном округе Колумбия с 23.00 воскресенья, 31 мая, до 6.00 понедельника, 1 июня», — сообщила глава Вашингтона.
ФАН вчера в 19:45
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Экономика
Суд в Москве признал банкротом крупного акционера «Росгосстраха»
Арбитражный суд Москвы по заявлению московского ООО "Классик" признал банкротом ООО "РГС Холдинг", крупного акционера одного из ведущих российских страховщиков - "Росгосстраха", следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
РИА Новости 03:21
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре.
Московский Комсомолец Чита 00:19
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,5% к рублю - до отметки 69,81 рубля, курс евро опустился 0,3% - до 77,71 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:29
Общество
В России изменят правила приема в первый класс
Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru вчера в 07:43
Космос
Американские астронавты перешли с Crew Dragon на МКС
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен смогли перейти на МКС с корабля Crew Dragon от компании SpaceX.
VSE42.RU вчера в 22:04
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Распивая спиртное, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего девочка пропала.
Российская газета 01:26
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей
Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ вчера в 07:22
Происшествия
В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы №2
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее.
REGNUM 03:03
Общество
В Башкирии с 1 июня возобновят работу ТЦ, музеи и библиотеки
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 1 июня в регионе начинают работать торговые центры, но не кинотеатры и детские площадки в них, также будут открыты музеи и библиотеки с отдельным входом.
РИА Новости 02:41
Общество
Президент РФ дал поручения по развитию и поддержке транспорта
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений после совещания по вопросам развития транспорта 7 мая 2020 года, сообщила пресс-служба главы государства.
Вести.Ru 03:22
Общество
Выплата пенсий с 1 июня меняется
С сегодняшнего дня, 1 июня, пенсионеры, достигшие восьмидесятилетнего возраста, смогут получить прибавку в размере 5 686 рублей.
U74.Ru 01:44
Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ 30 мая в 15:10
Общество
На Колыме половина семей с детьми получила 1 июня по 10 тысяч рублей
Магадан, Магаданская область, 1 июня 2020, 09:51 — REGNUM В Магаданской области семьи с детьми от трёх до 16 лет, успевшие подать заявление до 22 мая в Пенсионный фонд, 1 июня получили по 10 тыс. рублей единовременной поддержки на каждого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM 02:51
Здоровье
Небывалый рост пневмоний фиксируют в Ивановской области
Напомним, еще в апреле в день диагностировали 17-25 пневмоний, в мае – около 30-35.
Кстати.News 02:16
Общество
В России запретили взыскивать долги с социальных выплат
Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня.
ИА Красная Весна вчера в 18:31
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу в ходе протестов
В американском городе Миннеаполис, где начались массовые беспорядки после убийства полицейским афроамериканца Джона Флойда, грузовик въехал в толпу протестующих, водителю предъявили обвинения в нападении.
Газета.Ru 01:35
Общество
У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:07
Экономика
Онлайн о стройке: замминистра рассказал, когда отрасль выйдет из кризиса
По словам главы Минстроя России Владимира Якушева, падение ввода жилья в апреле-мае 2020 года было ожидаемо — из-за распространения коронавирусной инфекции.
РБК 03:07
Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
FightTime.ru вчера в 21:10