Коронавирус

ТАССТАССЗа сутки коронавирусом в Китае заразились 20 человек

Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 10, количество заразившихся возросло на 20, еще 1370 человек вылечены и выписаны из больниц. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.
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Число умерших от коронавируса в КНР за сутки увеличилось на 10 человек

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