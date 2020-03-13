Коронавирус
ТАССЗа сутки коронавирусом в Китае заразились 20 человек
Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 10, количество заразившихся возросло на 20, еще 1370 человек вылечены и выписаны из больниц. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.
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Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Армия и оружие
За неделю разведку у границ РФ вели 28 иностранных самолетов
За минувшую неделю воздушную разведку вдоль границ РФ вели 28 самолетов-разведчиков и четыре дрона.
Общество
Apple закрывает магазины за пределами Китая до 27 марта
Apple на две недели закрывает розничные магазины, находящиеся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.
Общество
Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире
Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.
Общество
День Федота Ветроноса: что категорически запрещено делать 15 марта
В воскресенье, 15 марта, православные христиане чтут память священномученика Феодота, епископа Киринейского, пострадавшего за веру Христову в далекие времена правления императора Диоклетиана.
Происшествия
Под Первоуральском в массовом ДТП с автобусом погибли три человека
Под Первоуральском около деревни Хомутовка столкнулись Hyundai, Lada Largus и автобус, который следовал в Красноуфимск.
Экономика
Стали известны юбилейные доплаты к пенсии в регионах России
Помимо страховой и социальной пенсий гражданам России, достигшим пенсионного возраста полагаются дополнительные выплаты.
Единоборства
Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится
Происшествия
Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе
Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Космос
Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Шоу-бизнес
Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь
Хоккей
КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
Футбол
«Спартак» обыграл в гостях «Оренбург»
Космос
В апреле к Земле приблизится астероид-гора
Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Общество
В Узбекистане зарегистрировали первый случай коронавируса
Первый случай коронавируса COVID-19 зафиксирован в Узбекистане у гражданина страны, вернувшегося из Франции, сообщает в воскресенье агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики.
Гаджеты
Мощный компьютер для задач машинного зрения от iBase
«Система обеспечивает высокопроизводительный вывод для приложений компьютерного зрения, таких как распознавание изображений, обнаружение объектов и классификация изображений».
Политика
Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию
Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным.
Технологии
В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений
Скорее всего, функция автоматического удаления сообщений станет доступна широким массам пользователей мессенджера в одном из будущих обновлений.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса
Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro
Камера смартфона состоит из: главного модуля разрешением 64 Мп, камеры для макросъемки разрешением 5 Мп, 8-мегапиксельного широкоугольника и датчика глубины на 2 Мп.
Космос
В России заявили о необходимости создать новый космический корабль
В России заявили о необходимости создать новый космический корабль. Так считает, по крайней мере, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.