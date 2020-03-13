Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 10, количество заразившихся возросло на 20, еще 1370 человек вылечены и выписаны из больниц. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

За сутки коронавирусом в Китае заразились 20 человек

Общество Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.

Хоккей КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Общество В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.

Космос В апреле к Земле приблизится астероид-гора Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Происшествия В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".

Общество В Узбекистане зарегистрировали первый случай коронавируса Первый случай коронавируса COVID-19 зафиксирован в Узбекистане у гражданина страны, вернувшегося из Франции, сообщает в воскресенье агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики.

Политика Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным.

Технологии В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений Скорее всего, функция автоматического удаления сообщений станет доступна широким массам пользователей мессенджера в одном из будущих обновлений.

Музыка Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.