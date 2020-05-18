с чего всё началось

В Приморье за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская, ее слова приводит РИА Новости. По словам Детковской, коэффициент распространения инфекции в Приморье сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы.

В Приморье за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

Финансы Рубль опустился к доллару и евро Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Армия и оружие В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре» Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». 1K

Общество Во многих регионах РФ могут ужесточить условия продажи алкоголя Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в России начал действовать федеральный закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в жилых домах и имеющих площадь зала не более 20 кв. м. 40

Общество Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве В столице еще 1 423 пациента вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 369

Общество Эксперты Роскачества обнаружили в фасованных креветках мышьяк Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания. 22

Авто Первая в России «умная» дорога появится в Самаре В Самаре готовятся представить общественности первую в России «умную» дорогу. Проект ориентирован на беспилотные автомобили.

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 1,7K

Общество Число новых случаев коронавируса в России за сутки выросло на 8926 Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8926, до 290 678.

Игры Mojang: авторы Minecraft сменили название и обнародовали новый логотип Новый логотип выполнен таким образом, что студийное название Mojang (игры Minecraft) может быть собрано из специфических деталей.

Фигурное катание Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. 1

Технологии TSMC больше не принимает заказы Huawei Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.

Происшествия Найден мертвым посол Китая в Израиле Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24". 115

Космос NASA поделилось новыми снимками Юпитера Первый кадр был сделан 17 февраля 2020 года, когда космический аппарат находился на расстоянии 25 120 километров от планеты.

Политика Украина анонсировала обновление торговой части соглашения об ассоциации с ЕС Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал обновление торговой части соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Происшествия Геннадия Борисова не доставят в суд из-за карантина в СИЗО 18 мая Геннадий Борисов должен был дать в суде показания по делу своего бывшего начальника – экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова.