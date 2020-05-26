Общество

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииЗа сутки коронавирусом в России заразились 8338 человек

Всего в России коронавирусом заразились 370 680 человек. За последние сутки умер 161 человек, за весь период – 3968. За всё время распространения вируса в России выздоровели 142 208 человек.
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В России за сутки коронавирусом заразились 8572 человек

АБН03:44

Число заразившихся COVID-19 в России за сутки выросло на 8 915 человек

Плюс один +126 мая в 03:51

В Пензенской области за сутки подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом, 100 человек выздоровели

PenzaNews03:44

За сутки коронавирусом в России заразились 8338 человек

Псковское агентство информации27 мая в 03:37

За прошедшие сутки в Подмосковье заразились коронавирусом 817 человек

Вести Подмосковья26 мая в 04:00

За сутки коронавирусом в Пензенском регионе заразились 89 человек

ГТРК Пенза26 мая в 03:51

В России за сутки выявили 8 572 новых случая заражения COVID-19

Аргументы недели03:41
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Происшествия

На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
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Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Live24 07:47
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Общество

В Брянской области продлили режим повышенной готовности

Брянск, 29 мая 2020, 15:07 — REGNUM Режим повышенной готовности продлевается в Брянской области.
REGNUM 08:07
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Здоровье

Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов

В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 01:28
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Армия и оружие

Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии ЮВО

ТК Звезда 06:42
Космос

Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру вчера в 18:55
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
2
Политика

Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
475
Общество

Минтруд разрешит закупать маски компаниям за счет страховых взносов

Министерство труда и социальной защиты РФ выдвинуло инициативу о разрешении закупки за счет страховых взносов медицинских масок и одноразовых перчаток для сотрудников предприятий и компаний.
Live24 06:50
1
Энергетика

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", — уточнил он, добавив, что Москва направила в белорусское Минэнерго соответствующее письмо.
РИА Новости 08:26
6
Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
375
Политика

Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ

Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
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Происшествия

В Псковской области в реке нашли тело второй пропавшей девочки

FlashNord 05:45
1
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
1
Происшествия

В Тюмени загорелся бизнес-центр

В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелось административное здание.
Российская газета 08:03
Кино

Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
6
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
42
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4K
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Участие в богослужениях, обрядах и церемониях на всех этапах рекомендуется ограничить для тех, кому больше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями.
Российская газета 06:52
Армия и оружие

В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»

В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
23
Происшествия

В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду

Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 07:44
35
Шоу-бизнес

Елена Воробей решила продать квартиру в Черногории из-за безденежья

Юмористка Елена Воробей рассказала, что из-за пандемии коронавируса она ничего не зарабатывает, как и многие артисты.
Вечерняя Москва вчера в 05:35
122
Общество

В Москве возобновились задержания у здания ГУ МВД

Коммерсантъ 08:14
64
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
1,5K
Общество

На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса

Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников.
REGNUM 08:23
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Экономика

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
1,6K
Футбол

Вернблум назвал самого ненавидимого игрока в чемпионате России

Бывший футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что в период игры в чемпионате России у него были постоянные противостояния с на тот момент игроком "Ростова", а ныне самарских "Крыльев Советов" Александром Гацканом.
РИА Новости 06:00
Происшествия

Демократы в США потребовали расследовать проявления расизма в полиции

Вашингтон, 29 мая 2020, 12:24 — REGNUM Судебный комитет палаты представителей США, возглавляемый представителями Демократической партии страны, попросил министерство юстиции расследовать систематические убийства афроамериканцев полицейскими.
REGNUM 05:24
Происшествия

Часть стены кремля обрушилась в Великом Новгороде

По предварительной информации, площадь обрушения составила 9 кв. м. Рухнула часть стены в северной части кремля над Водными воротами.
Газета.Ru 07:55
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