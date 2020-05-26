Всего в России коронавирусом заразились 370 680 человек. За последние сутки умер 161 человек, за весь период – 3968. За всё время распространения вируса в России выздоровели 142 208 человек.

За сутки коронавирусом в России заразились 8338 человек

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