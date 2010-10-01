Общество
FlashNordЗа сутки коронавирусом в России заразились почти 6 тыс. человек
В России зафиксировали почти 6 тыс. новых пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала «Стопкоронавирус.рф». Согласно официальной информации, за сутки в стране выявили 5966 новых случаев инфекции.
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Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
РИА Новости 06:12
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Здоровье
Французов потянуло к никотину после «коронавирусной» гипотезы учёных
Обычно пластыри, жвачки и другие продукты, содержащие никотин, выписывают при отказе от курения, однако несколько дней назад французские учёные выдвинули гипотезу, что это вещество может сдерживать распространение коронавируса Covid-19 в организме человека.
Евразия Daily 17:14
Политика
Путин наградил медиков орденами, медалями и почетными званиями
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников медалями и орденами, а также о присвоении почётных званий «заслуженный врач России», говорится в указе, опубликованном 25 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
ИА Красная Весна 13:04
Общество
Вывозной рейс из Пхукета в Новосибирск отложен на неопределенное время
Авиарейс, которым россияне должны были вылететь с тайского острова Пхукет в Новосибирск, намеченный на воскресенье, 26 апреля, отложен на неопределенное время.
Вести.Ru 13:53
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Авто
Cadillac показал шестиметровый Escalade ESV
Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV с удлиненным почти до шести метров кузовом.
Автоновости дня вчера в 02:22
Происшествия
Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье
Последние три дня в сообщениях оперативного штаба при региональном правительстве сообщается, что один больной коронавирусом убыл 20 апреля в Забайкальский край.
Глагол. Иркутское обозрение 11:13
Религия
РПЦ осудила не согласившихся с призывом не посещать храмы на Пасху
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил священников, публично утверждавших, что призывы патриарха не посещать церковь во время пасхальной службы, не являются прямым запретом и их можно не соблюдать.
РБК 13:56
Кино
10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде
Live24 вчера в 11:44
Космос
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе
Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета 05:45
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 16:42
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
Кино
Райан Рейнольдс сыграет главную роль в фантастике о путешествиях во времени режиссёра Шона Леви
После выходящего на экраны в декабре боевика «Главный герой» Райан Рейнольдс намерен продолжить сотрудничество с режиссёром Шоном Леви.
Кинобизнес сегодня 02:58
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Общество
Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Космос
NASA показало снимок с «Хаббла» в день его 30-летия
Космическому телескопу имени Эдвина «Хаббла» 24 апреля исполнилось 30 лет, в честь юбилея агентство NASA показало новый снимок.
Московский Комсомолец вчера в 18:06
Общество
Жительница Китая назвала самые отвратительные блюда
Автор китайского портала Sina назвала четыре блюда, вкус и запах которых у большинства людей вызывают отвращение.
MedikForum.ru 16:22
Общество
Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди
Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru 17:06
Транспорт
Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты
Вестибюли 20 станций были закрыты ранее, еще 13 закроются с завтрашнего дня, сообщает пресс-служба московского метрополитена.
Вести.Ru 12:17
Общество
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС 11:11
Кино
Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей
RT на русском 03:48
Общество
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом
Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:32
Гаджеты
CNews сравнил новый процессор «Байкал» с процессорами Intel
Созданный на архитектуре ARM процессор Baikal-M сравнивали в процессорами Atom E3940 и Core i3 7300T от компании Intel.
ИА Красная Весна 05:31
Наука
Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18