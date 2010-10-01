В России зафиксировали почти 6 тыс. новых пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала «Стопкоронавирус.рф». Согласно официальной информации, за сутки в стране выявили 5966 новых случаев инфекции.

За сутки коронавирусом в России заразились почти 6 тыс. человек

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