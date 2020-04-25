Еще 5966 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале. Новые случаи зафиксированы в 83 российских регионах.

В России за сутки выявлено 5966 случаев заражения коронавирусом

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