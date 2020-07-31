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По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в регионе заразились 7 540 жителей, выздоровели 4 721, умерли 59.В источнике
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