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Хабаровские вести
Хабаровские вести

За сутки коронавирусом заболели 112 жителей Хабаровского края

По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в регионе заразились 7 540 жителей, выздоровели 4 721, умерли 59.В источнике
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53 новости

Ещё более пяти тысяч человек заразились коронавирусом в России. Подробные данные на 1 августа

53 новости04:15
Агентство Москва

Штаб: За сутки в РФ подтверждено 5 тыс. 462 случая коронавирусной инфекции

Агентство Москва03:37
РИА Новости

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

РИА Новости03:32
Волгодонская правда

Хроника коронавируса на 31 июля: за пять месяцев в России заразились 840 тысяч человек

Волгодонская правдавчера в 05:52
Стерлеград

За сутки в России выявлено 5 482 заболевших коронавирусом в 84 регионах

Стерлеградвчера в 04:03
Калужские Губернские Ведомости

Количество вылечившихся от коронавируса в Калужской области увеличилось на 42 человека

Калужские Губернские Ведомостивчера в 03:58
Вести.Ru

Оперштаб: в России вылечились 75 процентов от всех инфицированных

Вести.Ru30 июля в 04:34
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На Тамбовщине может быть построен распределительный центр Wildberries

Администрация Тамбовской области ведет переговоры с онлайн-ритейлером Wildberries о строительстве распределительного центра в ТОСЭР Котовск, сообщил в пятницу глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами областной думы.
РИА Новостивчера в 13:14
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Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия06:04
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Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru04:55
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Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения

Исследователи из Университета Хьюстона, Бэйлорского университета и Техасского университета A & M, которые проводили археологические раскопки в пещере Холла в Центральном Техасе, обнаружили веские доказательства в пользу "вулканической" гипотезы.
РИА Новостивчера в 14:00
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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новостивчера в 09:37
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