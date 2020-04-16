Коронавирус
МордовМедиаЗа сутки коронавирусом заразились 3448 россиян
За минувшие сутки в России подтвердили 3448 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 27 938 заболевших в 84 регионах. По данным оперштаба, от новой инфекции за день скончались 34 человека.
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Названы регионы России, где подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
Комсомольская правда04:02
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День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
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Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
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Lenta.ru вчера в 23:12
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Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
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Профиль вчера в 06:08
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В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Здоровье
В Саратовской области выявили 49 случаев коронавируса
В Саратовской области лабораторно подтверждено еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекций.
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В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Здоровье
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Газета.Ru 00:32
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Коммерсантъ 02:59
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