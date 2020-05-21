Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки выявили 8849 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 8849 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 317 554. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Общество
Путин предложил начать ЕГЭ 29 июня
Президент России Владимир Путин предложил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 29 июня.
РБК 07:59
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Газета.Ru 03:58
Политика
Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
Общество
Россиянин предложил на Avito бесплатно забрать его ребёнка
Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина сообщила о появлении на площадке с объявлениями публикиации, автор которой предложил бесплатно забрать его сына.
Наша версия 07:28
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу
Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно.
РБК 07:48
Общество
Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Общество
Представитель ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Москва находится в начале фазы стабилизации по коронавирусу, поскольку показатели заболеваемости ещё высоки.
RT на русском 04:28
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
В России могут закрыться 90% автошкол
По прогнозам объединений российских автошкол, в регионах может закрыться до 90% данных учреждений.
Авторамблер 05:14
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
Общество
Парад Победы и голосование по Конституции могут устроить в один день
Парад Победы и голосование по Конституции могут пройти в один и тот же день. Над этим сейчас думают российские власти.
КМВ Новости вчера в 04:56
Политика
Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
REGNUM 04:15
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Экономика
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 11:01
Здоровье
Число саратовских медиков с коронавирусом перевалило за сотню
В Саратовской области коронавирусом заболели более 100 медработников.
Четвертая Власть 06:23
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Энергетика
Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
Lenta.ru 02:36
Футбол
«Челси» официально объявил о продлении контракта с Жиру
Советский спорт вчера в 14:56
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
Общество
Верховный суд уточнил, за какие ошибки судей могут лишить мантии
Верховный суд РФ разъяснил, какое количество процессуальных ошибок должен допустить судья, чтобы лишиться мантии: спать на заседании нельзя, но опоздать на работу можно.
РИА Новости 07:19