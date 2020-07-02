Общество

Кам 24Кам 24За сутки на Камчатке коронавирус выявили у 48 человек

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавируса охватило почти весь мир (пандемия). Первого заболевшего на Камчатке выявили 2 апреля (власти официально объявили об этом 5 апреля). 12 мая в крае от COVID-19 умер первый пациент.
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Властям Камчатки сделали замечание за статистку смертности от COVID-19

Кам 24вчера в 22:18

На Камчатке не знают, как верно считать смерти пациентов с коронавирус

REGNUMвчера в 22:58

На Камчатке выздоровели ещё 45 пациентов, ранее инфицированных коронавирусом

Полуостров Камчаткавчера в 22:34

За сутки в Камчатском крае выявлены 48 новых случаев инфицирования Covid-19

ИА Камчаткавчера в 20:46

COVID-19: за сутки на Камчатке 48 новых случаев

Камчатка-Информвчера в 23:02
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Общество

78% избирателей поддержали поправки к Конституции

Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.
Эхо Москвы вчера в 23:04
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa вчера в 14:55
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Общество

Памфилова: Явка на голосование о поправках к конституции составила 65%

Глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции сообщила, что явка на голосование о поправках к конституции составила 65% от общего числа потенциальных избирателей.
Life.ru вчера в 15:09
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
323
Политика

Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию

Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
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Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК вчера в 13:26
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Экономика

Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров

Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров.
Evo-rus.com вчера в 13:37
Политика

Более 600 тысяч омичей поддержали поправки к Конституции РФ

В Омской области более 610 тыс.человек, или 62,09%, одобрили поправки, против — чуть более 360 тыс. омичей, или 36,6%. Добавим, что за неделю голосования более 975 тыс. жителей региона (64,31%) выразили свое отношение к поправкам к Конституции РФ.
Омскрегион вчера в 22:28
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Космос

NASA показало съемки солнечной активности

Коммерсантъ 29 июня в 08:26
Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
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Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС вчера в 21:02
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 30 июня в 09:33
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Политика

Трамп сравнил себя в маске с персонажем вестерна

Президент Трамп в среду, 1 июля, в интервью телеканалу Fox Business рассказал, что в защитной маске похож на героя американских вестернов.
Известия вчера в 22:03
Экономика

Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров

Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
ИА Красная Весна вчера в 08:07
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 30 июня в 05:57
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Происшествия

Скончалась депутаты думы Екатеринбурга Елена Дерягина

Сегодня утром скончалась депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина.
Znak.com вчера в 23:17
Футбол

Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»

Мадридский «Реал» в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».
Чемпионат вчера в 21:46
Политика

Жители Хакасии проголосовали за поправки в Конституцию

Сегодня на заседании правительства, глава Хакасии Валентин Коновалов отметил, что 69,5% жителей региона, которые приняли участие в голосовании, поправки поддержали.
Юг Сибири вчера в 23:30
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
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Здоровье

Красноярские больницы получили российское лекарство от коронавируса

В больницы Красноярского края поступило лекарство от COVID-19, сообщили в региональном минздраве.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
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Космос

Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике

N+1 30 июня в 10:10
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Общество

Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября

News-24.ru вчера в 02:24
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Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о том, какая же погода будет радовать россиян в июле этого года.
ToDay News Ufa вчера в 13:52
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
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Авто

Новый Hyundai Santa Fe получит гибридную версию для Европы

Новый Santa Fe появится на европейском авторынке в сентябре 2020 года. Чуть позже в этом году он поступит в продажу в США.
Evo-rus.com вчера в 22:19
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
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Политика

NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
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Технологии

Эксперт объяснил, чем опасно использование пиратских программ

Скачивание в сети пиратских версий компьютерных программ может быть опасным для пользователей.
АБН вчера в 22:51
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Общество

На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции

Справка об отсутствии COVID-19 у прибывающих на Сахалин людей избавит их от изоляции, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:47
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