11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавируса охватило почти весь мир (пандемия). Первого заболевшего на Камчатке выявили 2 апреля (власти официально объявили об этом 5 апреля). 12 мая в крае от COVID-19 умер первый пациент.

За сутки на Камчатке коронавирус выявили у 48 человек

Общество 78% избирателей поддержали поправки к Конституции Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.

Политика Более 600 тысяч омичей поддержали поправки к Конституции РФ В Омской области более 610 тыс.человек, или 62,09%, одобрили поправки, против — чуть более 360 тыс. омичей, или 36,6%. Добавим, что за неделю голосования более 975 тыс. жителей региона (64,31%) выразили свое отношение к поправкам к Конституции РФ. 4

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 738

Политика Трамп сравнил себя в маске с персонажем вестерна Президент Трамп в среду, 1 июля, в интервью телеканалу Fox Business рассказал, что в защитной маске похож на героя американских вестернов.

Экономика Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.

Происшествия Скончалась депутаты думы Екатеринбурга Елена Дерягина Сегодня утром скончалась депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина.

Политика Жители Хакасии проголосовали за поправки в Конституцию Сегодня на заседании правительства, глава Хакасии Валентин Коновалов отметил, что 69,5% жителей региона, которые приняли участие в голосовании, поправки поддержали.

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда. 132

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о том, какая же погода будет радовать россиян в июле этого года. 6

Авто Новый Hyundai Santa Fe получит гибридную версию для Европы Новый Santa Fe появится на европейском авторынке в сентябре 2020 года. Чуть позже в этом году он поступит в продажу в США. 14

Политика NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон. 9