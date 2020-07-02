Общество
Кам 24За сутки на Камчатке коронавирус выявили у 48 человек
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавируса охватило почти весь мир (пандемия). Первого заболевшего на Камчатке выявили 2 апреля (власти официально объявили об этом 5 апреля). 12 мая в крае от COVID-19 умер первый пациент.
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На Камчатке выздоровели ещё 45 пациентов, ранее инфицированных коронавирусом
Полуостров Камчаткавчера в 22:34
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Общество
78% избирателей поддержали поправки к Конституции
Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.
Эхо Москвы вчера в 23:04
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa вчера в 14:55
Общество
Памфилова: Явка на голосование о поправках к конституции составила 65%
Глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции сообщила, что явка на голосование о поправках к конституции составила 65% от общего числа потенциальных избирателей.
Life.ru вчера в 15:09
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Политика
Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию
Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
Экономика
Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров
Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров.
Evo-rus.com вчера в 13:37
Политика
Более 600 тысяч омичей поддержали поправки к Конституции РФ
В Омской области более 610 тыс.человек, или 62,09%, одобрили поправки, против — чуть более 360 тыс. омичей, или 36,6%. Добавим, что за неделю голосования более 975 тыс. жителей региона (64,31%) выразили свое отношение к поправкам к Конституции РФ.
Омскрегион вчера в 22:28
Космос
NASA показало съемки солнечной активности
Коммерсантъ 29 июня в 08:26
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 30 июня в 09:33
Политика
Трамп сравнил себя в маске с персонажем вестерна
Президент Трамп в среду, 1 июля, в интервью телеканалу Fox Business рассказал, что в защитной маске похож на героя американских вестернов.
Известия вчера в 22:03
Экономика
Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров
Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
ИА Красная Весна вчера в 08:07
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 30 июня в 05:57
Происшествия
Скончалась депутаты думы Екатеринбурга Елена Дерягина
Сегодня утром скончалась депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина.
Znak.com вчера в 23:17
Футбол
Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»
Мадридский «Реал» в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».
Чемпионат вчера в 21:46
Политика
Жители Хакасии проголосовали за поправки в Конституцию
Сегодня на заседании правительства, глава Хакасии Валентин Коновалов отметил, что 69,5% жителей региона, которые приняли участие в голосовании, поправки поддержали.
Юг Сибири вчера в 23:30
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Здоровье
Красноярские больницы получили российское лекарство от коронавируса
В больницы Красноярского края поступило лекарство от COVID-19, сообщили в региональном минздраве.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Космос
Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике
N+1 30 июня в 10:10
Общество
Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября
News-24.ru вчера в 02:24
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о том, какая же погода будет радовать россиян в июле этого года.
ToDay News Ufa вчера в 13:52
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Авто
Новый Hyundai Santa Fe получит гибридную версию для Европы
Новый Santa Fe появится на европейском авторынке в сентябре 2020 года. Чуть позже в этом году он поступит в продажу в США.
Evo-rus.com вчера в 22:19
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Технологии
Эксперт объяснил, чем опасно использование пиратских программ
Скачивание в сети пиратских версий компьютерных программ может быть опасным для пользователей.
АБН вчера в 22:51
Общество
На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции
Справка об отсутствии COVID-19 у прибывающих на Сахалин людей избавит их от изоляции, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:47