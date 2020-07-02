Общество

Кам 24Кам 24За сутки на Камчатке коронавирус выявили у 48 человек

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавируса охватило почти весь мир (пандемия). Первого заболевшего на Камчатке выявили 2 апреля (власти официально объявили об этом 5 апреля). 12 мая в крае от COVID-19 умер первый пациент.
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На Камчатке с начала пандемии 2293 человека заразились коронавирусом

Аргументы и Факты - Камчатка01:16

На Камчатке растет число людей, вылечившихся от коронавируса

КамИНФОРМ00:18

За сутки в Камчатском крае выявлены 48 новых случаев инфицирования Covid-19

ИА Камчаткавчера в 20:46

На Камчатке выявили почти 2,3 тысячи носителей коронавируса

REGNUM00:01

На Камчатке выздоровели ещё 45 пациентов, ранее инфицированных коронавирусом

Полуостров Камчаткавчера в 22:34

За сутки на Камчатке коронавирус выявили у 48 человек

Кам 24вчера в 20:49

COVID-19: за сутки на Камчатке 48 новых случаев

Камчатка-Информвчера в 23:02
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Квечиньский отметил, что в какие-то периоды с 2014-го имела место недоплата, поэтому польская компания выплатит 90 млн долларов.
Evo-rus.com вчера в 23:47
950
Происшествия

Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru вчера в 10:04
65
Происшествия

При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека

В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
Газета.Ru вчера в 21:51
Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19

Исследование популяционного иммунитета населения к коронавирусу организовано в 23 субъектах России, во всех федеральных округах страны.
Российская газета вчера в 22:35
48
Общество

Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ

В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
25
Общество

В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 17:12
1K
Происшествия

Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета

30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
SakhaNews вчера в 23:07
1
Политика

Путин сегодня обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 30 июня в 05:19
7,1K
Космос

«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя

Planet Today вчера в 02:33
48
Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
36
Общество

Поправки в конституцию одобрили почти 78% избирателей

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок — 54%.
BFM.ru 00:11
64
Происшествия

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
2
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
135
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
1
Политика

Мэр Екатеринбурга призвал проголосовать за будущее страны

Екатеринбург, 1 июля 2020, 11:35 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский призывает горожан прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее России.
REGNUM вчера в 04:35
27
Экономика

СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz

Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым генеральным директором «ВСМПО-Ависмы».
РБК 00:58
2
Общество

В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ

Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.
Lenta.ru вчера в 19:09
Политика

ЦИК: поправки к Конституции в Петербурге поддержали 93,81% избирателей

Поправки к Конституции в Петербурге поддержали 93,81%, сообщили в ЦИК после обработки 0,05% протоколов.
ФАН вчера в 13:54
1
Экономика

Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок

В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
12
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
133
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна испугала фанатов фото в «похоронном» платье

Слово и Дело вчера в 09:45
2
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
91
Футбол

«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу

ИА Красная Весна вчера в 05:06
Политика

NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
144
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
680
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия вчера в 11:38
124
Технологии

Инсайдер: Resident Evil Village будет немного похожа на Dark Souls и длиннее Resident Evil 7

3DNews вчера в 01:41
1
Игры

Выход Crysis Remastered перенесли из-за утечки в сеть трейлера

Дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли после утечки трейлера в сеть.
Известия вчера в 21:01
36
Общество

В России повысили зарплаты военным и пенсии полицейским

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту по призыву», — сообщается в документе, который опубликовали на портале правовой информации.
URA.Ru 30 июня в 06:54
5,9K
Политика

4 тысячи забайкальцев испортили бюллетени по поправкам в Конституцию

Zabnews.ru вчера в 21:46
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