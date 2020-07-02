Общество
Кам 24За сутки на Камчатке коронавирус выявили у 48 человек
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавируса охватило почти весь мир (пандемия). Первого заболевшего на Камчатке выявили 2 апреля (власти официально объявили об этом 5 апреля). 12 мая в крае от COVID-19 умер первый пациент.
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На Камчатке с начала пандемии 2293 человека заразились коронавирусом
Аргументы и Факты - Камчатка01:16
На Камчатке выздоровели ещё 45 пациентов, ранее инфицированных коронавирусом
Полуостров Камчаткавчера в 22:34
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:26, Ашберн
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Квечиньский отметил, что в какие-то периоды с 2014-го имела место недоплата, поэтому польская компания выплатит 90 млн долларов.
Evo-rus.com вчера в 23:47
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Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
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При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека
В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
Газета.Ru вчера в 21:51
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Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19
Исследование популяционного иммунитета населения к коронавирусу организовано в 23 субъектах России, во всех федеральных округах страны.
Российская газета вчера в 22:35
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Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ
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Взгляд-инфо вчера в 23:56
Общество
В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом
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RT на русском вчера в 17:12
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Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета
30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
SakhaNews вчера в 23:07
Политика
Путин сегодня обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 30 июня в 05:19
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«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя
Planet Today вчера в 02:33
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
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Поправки в конституцию одобрили почти 78% избирателей
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок — 54%.
BFM.ru 00:11
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
Политика
Мэр Екатеринбурга призвал проголосовать за будущее страны
Екатеринбург, 1 июля 2020, 11:35 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский призывает горожан прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее России.
REGNUM вчера в 04:35
Экономика
СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz
Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым генеральным директором «ВСМПО-Ависмы».
РБК 00:58
Общество
В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ
Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.
Lenta.ru вчера в 19:09
Политика
ЦИК: поправки к Конституции в Петербурге поддержали 93,81% избирателей
Поправки к Конституции в Петербурге поддержали 93,81%, сообщили в ЦИК после обработки 0,05% протоколов.
ФАН вчера в 13:54
Экономика
Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок
В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
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Молодая жена Петросяна испугала фанатов фото в «похоронном» платье
Слово и Дело вчера в 09:45
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В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Футбол
«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу
ИА Красная Весна вчера в 05:06
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Технологии
Инсайдер: Resident Evil Village будет немного похожа на Dark Souls и длиннее Resident Evil 7
3DNews вчера в 01:41
Игры
Выход Crysis Remastered перенесли из-за утечки в сеть трейлера
Дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли после утечки трейлера в сеть.
Известия вчера в 21:01
Общество
В России повысили зарплаты военным и пенсии полицейским
«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту по призыву», — сообщается в документе, который опубликовали на портале правовой информации.
URA.Ru 30 июня в 06:54
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4 тысячи забайкальцев испортили бюллетени по поправкам в Конституцию
Zabnews.ru вчера в 21:46