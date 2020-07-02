11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавируса охватило почти весь мир (пандемия). Первого заболевшего на Камчатке выявили 2 апреля (власти официально объявили об этом 5 апреля). 12 мая в крае от COVID-19 умер первый пациент.

За сутки на Камчатке коронавирус выявили у 48 человек

Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Квечиньский отметил, что в какие-то периоды с 2014-го имела место недоплата, поэтому польская компания выплатит 90 млн долларов. 950

Происшествия При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.

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Общество В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 1K

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Происшествия В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала. 2

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Общество В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.

Экономика Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции. 12

Политика NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон. 144