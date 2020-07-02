Общество
Кам 24За сутки на Камчатке коронавирус выявили у 48 человек
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавируса охватило почти весь мир (пандемия). Первого заболевшего на Камчатке выявили 2 апреля (власти официально объявили об этом 5 апреля). 12 мая в крае от COVID-19 умер первый пациент.
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На Камчатке с начала пандемии 2293 человека заразились коронавирусом
Аргументы и Факты - Камчатка01:16
На Камчатке выздоровели ещё 45 пациентов, ранее инфицированных коронавирусом
Полуостров Камчаткавчера в 22:34
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Общество
ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции
Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 99,9 процента протоколов.
РИА Новости 02:35
Культура
Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
Джадж снимет два новых сезона шоу, в которых он снова озвучит главных героев.
Mockva.ru вчера в 20:19
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Политика
В Черногории легализовали однополые браки
В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
Общество
В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Общество
В Омской области явка на 10:00 составила более 55%
REGNUM вчера в 01:32
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Наука
Covid-19 может оказаться сосудистым, а не респираторным заболеванием
Сотрудник Университетской больницы Цюриха обнаружил расширение кровеносных сосудов, которые снабжают органы, во время вскрытия пациентов, умерших от Covid-19.
Mockva.ru вчера в 19:17
Футбол
АЕК Карреры обыграл ПАОК в борьбе за второе место
АЕК в рамках 31-го тура греческой Суперлиги на выезде обыграл ПАОК.
LiveSport.ru вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Орбакайте ответила хейтерам за нападки из-за маски
Невские Новости 02:33
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Здоровье
Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19
В ведомстве пояснили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
РБК 00:25
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Армия и оружие
Украина очертила «голый» сценарий применения «убийцы» Крымского моста
В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.
Lenta.ru вчера в 17:07
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия вчера в 06:15
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
Интернет
Новое приложение Google сообщит о цели звонка с неизвестного номера
Специалисты Google разработали приложение, которое расскажет, с какой целью звонит тот или иной номер различных компаний.
МедиаПоток 29 июня в 09:41
Кино
Появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра «Выбивая долги»
В сети появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра («Отряд самоубийц») под названием «Выбивая долги».
Игромания.ру вчера в 13:18