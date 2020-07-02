Общество

Кам 24Кам 24За сутки на Камчатке коронавирус выявили у 48 человек

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавируса охватило почти весь мир (пандемия). Первого заболевшего на Камчатке выявили 2 апреля (власти официально объявили об этом 5 апреля). 12 мая в крае от COVID-19 умер первый пациент.
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На Камчатке с начала пандемии 2293 человека заразились коронавирусом

Аргументы и Факты - Камчатка01:16

На Камчатке растет число людей, вылечившихся от коронавируса

КамИНФОРМ00:18

За сутки в Камчатском крае выявлены 48 новых случаев инфицирования Covid-19

ИА Камчаткавчера в 20:46

На Камчатке выявили почти 2,3 тысячи носителей коронавируса

REGNUM00:01

На Камчатке выздоровели ещё 45 пациентов, ранее инфицированных коронавирусом

Полуостров Камчаткавчера в 22:34

За сутки на Камчатке коронавирус выявили у 48 человек

Кам 24вчера в 20:49

COVID-19: за сутки на Камчатке 48 новых случаев

Камчатка-Информвчера в 23:02
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Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
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Общество

ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 99,9 процента протоколов.
РИА Новости 02:35
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Культура

Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона

Джадж снимет два новых сезона шоу, в которых он снова озвучит главных героев.
Mockva.ru вчера в 20:19
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Экономика

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
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Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
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Политика

В Черногории легализовали однополые браки

В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
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Общество

В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина

В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
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Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
36
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
7,9K
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Общество

В Омской области явка на 10:00 составила более 55%

REGNUM вчера в 01:32
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Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС вчера в 21:02
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Наука

Covid-19 может оказаться сосудистым, а не респираторным заболеванием

Сотрудник Университетской больницы Цюриха обнаружил расширение кровеносных сосудов, которые снабжают органы, во время вскрытия пациентов, умерших от Covid-19.
Mockva.ru вчера в 19:17
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Футбол

АЕК Карреры обыграл ПАОК в борьбе за второе место

АЕК в рамках 31-го тура греческой Суперлиги на выезде обыграл ПАОК.
LiveSport.ru вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Орбакайте ответила хейтерам за нападки из-за маски

Невские Новости 02:33
Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
760
Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

ТАСС вчера в 16:15
5,4K
Здоровье

Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19

В ведомстве пояснили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
РБК 00:25
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
2,7K
Хоккей

В США по поправкам в Конституцию проголосовали Овечкин и Орлов

МИР 24 00:13
Армия и оружие

Украина очертила «голый» сценарий применения «убийцы» Крымского моста

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.
Lenta.ru вчера в 17:07
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Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия вчера в 06:15
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Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
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Интернет

Новое приложение Google сообщит о цели звонка с неизвестного номера

Специалисты Google разработали приложение, которое расскажет, с какой целью звонит тот или иной номер различных компаний.
МедиаПоток 29 июня в 09:41
2
Кино

Появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра «Выбивая долги»

В сети появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра («Отряд самоубийц») под названием «Выбивая долги».
Игромания.ру вчера в 13:18
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