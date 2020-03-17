Коронавирус

РБКРБКЗа сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, поступившем в РБК.
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За сутки случаи коронавируса выявили в 15 российских регионах

РИА Новости14:23

Коронавирус обнаружили в 15 российских регионах за сутки

Газета.Ru16:28

Коронавирус обнаружили еще в 15 регионах России

Lenta.ru09:35

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

ТАСС09:55

Штаб: В Москве за последние сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом

Агентство Москва09:42

Новые случаи коронавируса зафиксировали сразу в 15 регионах РФ за сутки

Интерфакс09:42

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

РБК10:54
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В Москве скончался Эдуард Лимонов

В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
RT на русском 15:37
Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
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Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 13:24
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
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Обамеянг рассчитывает летом перейти в «Барселону»

Напомним, получив специально разрешение Ла Лиги, "Барселона" вне трансферного окна подписала нападающего "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.
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Фанаты Человека-паука узнали название нового фильма о супергерое

Поклонники комиксов о Человеке-пауке узнали возможное название нового фильма о популярном супергерое вселенной Marvel.
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Киберспорт

Мобильная версия автошахмат Teamfight Tactics выйдет 19 марта

Riot Games объявила о том, что 19 марта 2020 года выйдет Teamfight Tactics для Android и iOS.
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Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия 09:23
Общество

За сутки почти 14 тыс. человек заразились коронавирусом

Около 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире Всемирной организацией здравоохранения.
Московский Комсомолец 01:05
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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 12:22
Экономика

Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 09:34
Общество

На Украине подтверждена вторая смерть от нового коронавируса

Украинские врачи за минувшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране, количество скончавшихся от болезни увеличилось до двух человек.
ТАСС 15:14
Политика

Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок

Медицинскими масками должны быть обеспечены и члены избирательных комиссий (этим с Минпромторгом должен заняться Центризбирком).
НИА Самара 15:51
Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК 17:21
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 16:10
Общество

В США испытали вакцину от коронавируса на людях

В США провели первые испытания экспериментальной вакцины от коронавируса на людях, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:32
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Политика

Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:22
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Кино

Disney отложила премьеру еще одного фильма ― «Черная вдова»

Афиша Daily 16:23
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Мамаев: готовим с женой глобальный переезд в другую страну

Один из пользователей социальной сети поинтересовался у супруги футболиста, смогла бы она переехать из России в другую страну.
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Общество

Губернатор Псковской области ушел на карантин, заболев ОРВИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о самоизоляции из-за признаков ОРВИ, об этом он заявил в Instagram .
ЗакC.Ру 13:44
Политика

Зеленский может ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса

Украина может ввести режим чрезвычайного положения. Вероятность такого развития событий не исключил президент страны Владимир Зеленский.
Народные новости 03:23
Общество

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Газета.Ru 17:45
Энергетика

Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого

Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого Вдобавок к обвалу цен на рынке возник дефицит нефтетанкеров.
Экспресс газета 06:45
Экономика

Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта

Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
ПолитРоссия 05:18
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В Санкт-Петербурге начали проверять трупы на коронавирус

Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башектова 17 марта подписала постановление о введении дополнительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в городе.
MedikForum.ru 17:32
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Судно плавучего космодрома «Морской старт» пришло из США в Россию

Sea Launch Commander – это сборочно-командное судно, входящего в комплекс плавучего космодрома «Морской старт».
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