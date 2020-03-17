Коронавирус

РБКРБКЗа сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, поступившем в РБК.
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За сутки случаи коронавируса выявили в 15 российских регионах

РИА Новости14:23

Новые случаи коронавируса зафиксировали сразу в 15 регионах РФ за сутки

Интерфакс09:42

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

РБК10:54

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

ТАСС09:55

Штаб: В Москве за последние сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом

Агентство Москва09:42

Коронавирус обнаружили в 15 российских регионах за сутки

Газета.Ru16:28

Коронавирус обнаружили еще в 15 регионах России

Lenta.ru09:35
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