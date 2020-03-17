Коронавирус
РБКЗа сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, поступившем в РБК.
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Игры
«Медленные» ужасы и никаких скримеров: в чём Amnesia: Rebirth превзойдёт первую часть
Здоровье
Госдума одобрила законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает правительству РФ право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
Технологии
WSL2 уже доступна для ранних сборок Windows 10
В настоящее время используется первая версия, а вторая должна стать быстрее и безопаснее, а также получить многие новые возможности. microsoft.com И вот на днях Microsoft объявила о широкой доступности WSL2 для Windows 10.
Политика
Коронавирус обнаружили во всех штатах США
В Западной Вирджинии подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Кино
В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
Экономика
Коронавирус парализует поездки по стране
Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Общество
Первые испытания вакцины от коронавируса провели в США
Как сообщает РИА Новости, в Америке стартовали мероприятия по проведению первых клинических испытаний препарата, разработанного для борьбы с коронавирусом.
Космос
Atlas Obscura (США): как советские научно-популярные журналы представляли себе жизнь в открытом космосе (Atlas Obscura)
Художественных произведений о космической эпохе было великое множество, и они росли как грибы наряду с советскими научно-популярными журналами, число которых в годы холодной войны доходило до 200.
Общество
ВОЗ прокомментировала сообщения о передаче коронавируса через банкноты
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла сообщения о том, что коронавирус может распространяться через наличные деньги.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Футбол
Лэмпард рассказал о состоянии Хадсона-Одои, заразившегося коронавирусом
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о самочувствии полузащитника команды Каллума Хадсона-Одои, у которого был диагностирован коронавирус.Я рад сообщить, что состояние Каллума стало значительно лучше, и он чувствует себя почти так же, как и всегда, что, несомненно, является отличной новостью.
Армия и оружие
В России ведется разработка подводных лодок пятого поколения
В РФ ведется работа по созданию атомных подводных лодок пятого поколения, сообщает газета «Красная звезда».
Шоу-бизнес
Ванесса Паради вступилась за Джонни Деппа в конфликте с Эмбер Херд
47-летняя Ванесса Паради обратилась с заявлением в поддержку дела Джонни Деппа против его бывшей жены Эмбер Херд, которая обвинила актера в домашнем насилии.
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Космос
В составе затменной двойной звезды обнаружен пульсирующий белый карлик
Открытие первого пульсирующего белого карлика в составе затменной двойной звезды поможет ученым понять влияние эволюции в двойной системе на внутреннюю структуру белого карлика.
Здоровье
В Красноярске подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Центр Вектор подтвердил наличие коронавируса у красноярца, прилетевшего несколько дней назад из Австрии.
Финансы
Эксперт назвал условия для дальнейшего понижения курса рубля
Экономист Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер», доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте России, оценил перспективы курса рубля по отношению к доллару.
Политика
Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Умер русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы
По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
Экономика
Фондовые рынки США закончили торги рекордным обвалом
Коронавирус нанес удар в самое сердце экономики США. Фондовые рынки накануне закончили торги рекордным обвалом.
Общество
В Японии засомневались в возможности проведения Олимпиады-2020
Мнение премьер-министра Японии Синдзо Абэ о возможности проведения в Токио летних олимпийских игр сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу 16 марта в беседе с журналистами.
Общество
AliExpress оправился от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на AliExpress Россия, китайские продавцы AliExpress возобновили свою работу и начали отправлять посылки.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Происшествия
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего
Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
Общество
Минкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки
Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.