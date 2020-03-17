Коронавирус
РБКЗа сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, поступившем в РБК.
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Общество
На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта в Житомирской области.
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Музыка
Лишить Глюкозу сценического имени собирается Максим Фадеев
Максим Фадеев пообещал в скором времени представить миру новую Глюкозу.
Политика
Крым временно закрывает границу с Украиной
Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.
Религия
Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры
Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
Общество
Путин призвал не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Здоровье
Медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом на Урале
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что медики получили подтверждение первого случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Среднего Урала.
Общество
Сбербанк начал принимать на работу осужденных
Сбербанк начал принимать на работу осужденных. Об этом сообщил РБК со ссылкой на председателя правления банка Анатолия Попова.
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $30
В 16:30 мск цена барреля Brent опустилась до $29,52. Ранее 16 марта стоимость барреля нефти упала на 6,2%, до $31,88 за баррель.
Общество
«Ведомости» объявили о смене владельцев
Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании - владельца издателя "Ведомостей" в 2015 году.
Армия и оружие
Украина заявила о провокации в Черном море
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили вторую дочь
В семье футболиста произошло радостное событие. Сегодня в Москве Тарасов и Костенко крестили вторую дочь Еву.
Политика
Песков: четких сроков общероссийского голосования по изменениям в Конституцию нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определенности по дате общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию пока нет.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»
После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Культура
Мероприятия Екатеринбурга, которые перенесли из-за коронавируса
Диана Арбенина должна была выступить в «ДИВС», но приняла решение перенести концерт из-за пандемии коронавируса.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Общество
В Саратовской области объявлен режим повышенной готовности
С сегодняшнего дня в Саратовской области вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Футбол
Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщает, что принято решение о приостановлении всех соревнований на территории страны из-за распространения коронавируса.
Политика
Зеленский попросил помощи у бизнеса
Украинская власть пытается решить проблемы хотя бы на подконтрольной территории.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Здоровье
Украина решила увеличить доплаты медикам и установить уголовную ответственность нарушителям карантина
Парламентарии решили ввести административную и уголовную отвественность за нарушение правил обсервации и умышленное заражение других коронавирусом: нарушителям, чьи действия повлекли за собой гибель людей, грозит лишение свободы сроком до 8 лет.