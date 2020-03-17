Коронавирус

РБКРБКЗа сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Комментировать567

Подробнее о событии

Штаб: В Москве за последние сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом

Агентство Москва09:42

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

РБК10:54

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

ТАСС09:55

Число зараженных коронавирусом в России достигло 114

Газета.Ru11:47

За сутки случаи коронавируса зарегистрировали в 15 российских регионах

РИА Новости14:23

Новые случаи коронавируса зафиксировали сразу в 15 регионах РФ за сутки

Интерфакс09:42

Коронавирус обнаружили еще в 15 регионах России

Lenta.ru09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
Общество

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта в Житомирской области.
РИА Новости 14:41
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 08:51
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Музыка

Лишить Глюкозу сценического имени собирается Максим Фадеев

Максим Фадеев пообещал в скором времени представить миру новую Глюкозу.
Live24 02:36
Политика

Крым временно закрывает границу с Украиной

Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.
RT на русском 12:15
Религия

Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры

Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
РИА Новости 11:28
Общество

Путин призвал не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Коммерсантъ 09:15
Здоровье

Медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом на Урале

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что медики получили подтверждение первого случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Среднего Урала.
АиФ Урал 10:36
Общество

Сбербанк начал принимать на работу осужденных

Сбербанк начал принимать на работу осужденных. Об этом сообщил РБК со ссылкой на председателя правления банка Анатолия Попова.
Медиазона вчера в 15:26
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС вчера в 19:23
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 01:57
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $30

В 16:30 мск цена барреля Brent опустилась до $29,52. Ранее 16 марта стоимость барреля нефти упала на 6,2%, до $31,88 за баррель.
Известия вчера в 09:46
Общество

«Ведомости» объявили о смене владельцев

Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании - владельца издателя "Ведомостей" в 2015 году.
ТАСС 14:43
Армия и оружие

Украина заявила о провокации в Черном море

Piter.tv 00:55
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили вторую дочь

В семье футболиста произошло радостное событие. Сегодня в Москве Тарасов и Костенко крестили вторую дочь Еву.
StarHit.ru вчера в 11:00
Политика

Песков: четких сроков общероссийского голосования по изменениям в Конституцию нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определенности по дате общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию пока нет.
Вестник Кавказа 06:25
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»

После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
МонаВиста 13:49
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Культура

Мероприятия Екатеринбурга, которые перенесли из-за коронавируса

Диана Арбенина должна была выступить в «ДИВС», но приняла решение перенести концерт из-за пандемии коронавируса.
Globalcity.info 08:11
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru 13:29
Общество

В Саратовской области объявлен режим повышенной готовности

С сегодняшнего дня в Саратовской области вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:47
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Футбол

Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщает, что принято решение о приостановлении всех соревнований на территории страны из-за распространения коронавируса.
Спорт-Экспресс 13:30
Политика

Зеленский попросил помощи у бизнеса

Украинская власть пытается решить проблемы хотя бы на подконтрольной территории.
Независимая газета 13:23
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Здоровье

Украина решила увеличить доплаты медикам и установить уголовную ответственность нарушителям карантина

Парламентарии решили ввести административную и уголовную отвественность за нарушение правил обсервации и умышленное заражение других коронавирусом: нарушителям, чьи действия повлекли за собой гибель людей, грозит лишение свободы сроком до 8 лет.
Новая газета 10:35
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное