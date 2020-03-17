Яндекс НайтиБудьте в ПлюсеВойтиПоискКартинкиВидеоКартыМаркетНовостиПереводчикЭфирКоллекцииКьюУслугиМузыкаДискПочтаВсеЕщёГлавноеЕщёСШАЕщёИнтересноеЕщёПолитикаЕщёОбществоЕщёЭкономикаЕщёВ миреЕщёСпортЕщёПроисшествияЕщёКультураЕщёТехнологииЕщёНаукаЕщёАвтоЕщёрекламаЕщё по темеВ Тамбовской области зарегистрирован первый случай коронавирусаПервый случай коронавируса зарегистрирован в Ярославской областиВ Калуге зарегистрирован первый заболевший коронавирусомВ Тверской области официально зарегистрировали два случая заражения коронавирусомГлавноеПутин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреляЗа сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионахПутин призвал россиян не покупать продукты впрокУмер писатель и политик Эдуард ЛимоновВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавирусаСМИ узнали условия ввода полного карантина в МосквеГреф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажировЕвросоюз запретит въезд гражданам других странВ Европе не осталось стран без коронавирусаВ Коми обстреляли вертолет с грузом горючегоСпособное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к МозамбикуТанцор из клипа Little Big поедет на ЕвровидениеУченые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусуМинкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и циркиРБКЗа сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионахDaily520РЕН ТВ1:15Телеканал 360°0:38Коммерсантъ0:26Мой Брянск0:41Piter.tv0:46Смотрите также ТВ Центр0:47Умер писатель и политик Эдуард ЛимоновВести.Ru3:49Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррельТелеканал 360°0:25Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреляРЕН ТВ0:31В Коми обстреляли вертолет с грузом горючегоВести.Ru3:39Путин призвал россиян не покупать продукты впрокКомсомольская правда3:00В Европе не осталось стран без коронавирусаМой Брянск0:41Глава Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-медиа»РЕН ТВ10:34Путин удивился росту цен на бензинТелеканал 360°0:21В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреляМоя Москва.онлайн1:16СМИ узнали условия ввода полного карантина в МосквеТелеканал 360°0:31РПЦ ужесточит санитарные правила богослужений из-за коронавирусаПятый канал0:40Скончалась вдова первого космонавта Юрия ГагаринаРифей-Пермь0:32Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19Пятый канал0:33В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей материТелеканал 360°0:30Крым временно закрывает границу с УкраинойСургутИнформТВ0:32В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавирусаРЕН ТВ3:00«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажировМоя Москва.онлайн1:14ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавирусаРЕН ТВ0:43Фондовые биржи США показали рекордное падение за 33 годаТелеканал Санкт-Петербург0:54Московские детские сады не закроют из‑за коронавирусаДеловое.ТВ0:46«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»Телеканал 360°2:06Танцор из клипа Little Big поедет на ЕвровидениеРЕН ТВ1:00S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавирусаГТРК Тамбов0:58В Тамбовской области зарегистрирован первый случай коронавирусаТелеканал 360°0:25Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреляРЕН ТВ1:15За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионахВести.Ru3:39Путин призвал россиян не покупать продукты впрокТВ Центр0:47Умер писатель и политик Эдуард ЛимоновМоя Москва.онлайн1:14ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавирусаМоя Москва.онлайн1:16СМИ узнали условия ввода полного карантина в МосквеДеловое.ТВ0:46Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларовРЕН ТВ3:00«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажировРЕН ТВ3:38Евросоюз запретит въезд гражданам других странКомсомольская правда3:00В Европе не осталось стран без коронавирусаРЕН ТВ0:31В Коми обстреляли вертолет с грузом горючегоТелеканал 360°0:37Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к МозамбикуТелеканал 360°2:06Танцор из клипа Little Big поедет на ЕвровидениеРифей-Пермь0:24Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусуКомсомольская правда2:11Минкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и циркиЗа последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, поступившем в РБК.В источнике Оценить2,2KКомментировать729Подробнее о событии За сутки случаи коронавируса зарегистрировали в 15 российских регионахРИА Новости 14:23За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионахРБК 10:54Коронавирус обнаружили еще в 15 регионах РоссииLenta.ru 09:35рекламаЕщё по темеВ Тамбовской области зарегистрирован первый случай коронавирусаПервый случай коронавируса зарегистрирован в Ярославской областиВ Калуге зарегистрирован первый заболевший коронавирусомВ Тверской области официально зарегистрировали два случая заражения коронавирусомГлавноеПутин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреляЗа сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионахПутин призвал россиян не покупать продукты впрокУмер писатель и политик Эдуард ЛимоновВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавирусаСМИ узнали условия ввода полного карантина в МосквеГреф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажировЕвросоюз запретит въезд гражданам других странВ Европе не осталось стран без коронавирусаВ Коми обстреляли вертолет с грузом горючегоСпособное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к МозамбикуТанцор из клипа Little Big поедет на ЕвровидениеУченые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусуМинкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и циркиУмер писатель и политик Эдуард ЛимоновНа 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррельЦена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреляПрезидент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.рекламаВ Коми обстреляли вертолет с грузом горючегоВертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми.Путин призвал россиян не покупать продукты впрокПрезидент Владимир Путин посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ, и призвал россиян не покупать продукты впрок.В Европе не осталось стран без коронавирусаКак уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.Бэйл может покинуть «Реал» летомНападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может покинуть клуб в летнее трансферное окно.рекламаГлава Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-медиа»Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет свою должность и возглавит холдинг «Газпром-медиа», сообщил РБК со ссылкой на источники.В Москве опровергли распыление дезинфицирующих средств с вертолетовОперативный штаб прокомментировал сообщения в соцсетях и ряде СМИ о том, что ночью в Москве якобы планируется распылять с вертолетов лекарственные препараты для дезинфекции против коронавируса.Путин удивился росту цен на бензинПрезидент России Владимир Путин удивился росту цен на бензин в стране. Об этом он сказал во время встречи с кабмином, передает РИА Новости.Многократный призер чемпионатов Украины по боксу погиб в аварииУкраинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в автокатастрофе. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Федерации бокса.рекламаВ России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреляПремьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.СМИ узнали условия ввода полного карантина в МосквеВласти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.РПЦ ужесточит санитарные правила богослужений из-за коронавирусаРПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств из-за коронавируса.Скончалась вдова первого космонавта Юрия ГагаринаСообщения о кончине Валентины Гагариной распространили федеральные СМИ. Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке.рекламаРоссийские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей материДвухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.Крым временно закрывает границу с УкраинойКак сообщили в погрануправлении ФСБ РФ в республике Крым, с полуночи 18 марта по 1 мая границы полуострова с Украиной будут закрыты для определенных категорий граждан.В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавирусаВ России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.рекламаИзраильские медики рассказали, как проходит пандемия коронавирусаПандемия коронавируса проходит гораздо легче, чем предполагалось, при этом карантинные меры позволяют снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявили ведущие израильские медики в интервью РИА Новости.«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажировЛоукостер "Победа" не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата, говорится в сообщении компании.ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавирусаПресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.Фондовые биржи США показали рекордное падение за 33 годаАмериканский фондовый индекс Dow Jones на закрытии торгов в понедельник, 16 марта, рухнул на 3 тыс. пунктов (13%).рекламаМеган Маркл и принц Гарри проведут лето с Елизаветой IIПринц Гарри и Меган Маркл собираются провести каникулы в Шотландии в имении королевской семьи вместе с Елизаветой II.Первый канал останавливает съемки и эфир шоу «Dance Революция»Первый канал вынужден прервать эфирный показ шоу "Dance Революция" и временно отложить дальнейшие съемки из-за технических сложностей, возникших на фоне сложившейся в мире неблагоприятной эпидемиологической ситуации.Московские детские сады не закроют из‑за коронавирусаВ столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.рекламаТанцор из клипа Little Big поедет на ЕвровидениеТанцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавирусаРейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия.