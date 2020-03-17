Коронавирус

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За последние сутки в России заболевания новым коронавирусом выявили сразу в 15 регионах, пишет «Интерфакс» по сообщению оперативного штаба.
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За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России

Газета.Ru02:37

За сутки случаи коронавируса выявили в 15 российских регионах

РИА Новостивчера в 14:23

Коронавирус обнаружили еще в 15 регионах России

Lenta.ruвчера в 09:35

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

ТАССвчера в 09:55

Штаб: В Москве за последние сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом

Агентство Москвавчера в 09:42

Новые случаи коронавируса зафиксировали сразу в 15 регионах РФ за сутки

Интерфаксвчера в 09:42

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

РБКвчера в 10:54
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Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
Происшествия

Суд вынес приговор участникам массовой драки на Хованском кладбище

RT на русском 07:22
Энергетика

Песков назвал нынешнюю цену на нефть «безусловно низкой»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю цену на нефть, назвав ее "безусловно низкой", пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:53
Происшествия

В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину

Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:30
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам

Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам Анна Семенович рассказала, почему долгое время была одна.
Экспресс газета вчера в 03:34
Общество

Скончался писатель Эдуард Лимонов

Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.
Москва 24 вчера в 13:31
Культура

Сергей Мезенцев: «После эфира у Дудя все прокляты»

StarHit.ru вчера в 20:30
Политика

Россия ограничила въезд для жителей ДНР без российского гражданства

Жителям ДНР, не имеющим российского гражданство, временно запрещен въезд на территорию РФ.
Российская газета 07:08
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель

Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39.
Ведомости 06:20
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Наука

Еще один новый путь заражения коронавирусом выявили ученые

Live24 16 марта в 06:35
Хоккей

«Ак Барс» обратился с просьбой завершить сезон КХЛ

«Ак Барс» обратился в лигу с предложением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020 без определения обладателя Кубка Гагарина.
Вести Татарстан 06:20
Финансы

Курс доллара сегодня превысил 79 рублей

Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.
Городской телеканал (Брянск) 03:49
Общество

В Киевской области введён режим чрезвычайной ситуации

«Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, причинённую вирусом COVID-19, решили классифицировать её как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию естественного характера регионального уровня» и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.
REGNUM 06:40
Политика

Премьер Украины предрек экономический кризис стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство должно быть готово к экономическому кризису в стране.
РЕН ТВ 07:23
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ

Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины, МФЦ и банки. Речь идет о людях, которым исполнилось более 60 лет.
Piter.tv 05:59
Экономика

Власти Москвы дадут бизнесу отсрочку по арендным и налоговым платежам

Накануне правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти.
Коммерсантъ 05:07
Общество

Досрочный этап ЕГЭ перенесут на июнь из-за коронавируса

Досрочный этап единого государственного экзамена(ЕГЭ) будет перенесен на июнь из-закоронавируса, приказ об этом уже находится в Минюсте, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
ТАСС 02:13
Финансы

Обвал на фондовых рынках в мире 16 марта. Что важно знать

В ходе торгов доллар поднимался выше 75 руб. Индекс Мосбиржи составил 2266 пунктов, показав снижение на 2,14%.
РБК 16 марта в 11:13
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Политика

Минфин США не стал снимать санкции с Дерипаски

Минфин США отказался удовлетворить ходатайство российского бизнесмена Олега Дерипаски о снятии с него санкций, введенных в 2018 году.
Коммерсантъ 05:52
Политика

Песков рассказал о тестах на коронавирус в администрации президента

Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 сдали сотрудники администрации президента, которые готовят мероприятия с участием российского лидера Владимира Путина.
RT на русском 07:05
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

РИА Новости вчера в 16:10
Общество

Россия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости 06:37
Общество

Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
РБК 06:37
Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
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