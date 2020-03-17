Коронавирус
Мой БрянскЗа сутки коронавирус выявили еще в 15 регионах России
За последние сутки в России заболевания новым коронавирусом выявили сразу в 15 регионах, пишет «Интерфакс» по сообщению оперативного штаба.
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Штаб: В Москве за последние сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом
Агентство Москвавчера в 09:42
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Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Энергетика
Песков назвал нынешнюю цену на нефть «безусловно низкой»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю цену на нефть, назвав ее "безусловно низкой", пишет РИА "Новости".
Происшествия
В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину
Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам
Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам Анна Семенович рассказала, почему долгое время была одна.
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.
Культура
Сергей Мезенцев: «После эфира у Дудя все прокляты»
Политика
Россия ограничила въезд для жителей ДНР без российского гражданства
Жителям ДНР, не имеющим российского гражданство, временно запрещен въезд на территорию РФ.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель
Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Наука
Еще один новый путь заражения коронавирусом выявили ученые
Хоккей
«Ак Барс» обратился с просьбой завершить сезон КХЛ
«Ак Барс» обратился в лигу с предложением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020 без определения обладателя Кубка Гагарина.
Финансы
Курс доллара сегодня превысил 79 рублей
Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.
Общество
В Киевской области введён режим чрезвычайной ситуации
«Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, причинённую вирусом COVID-19, решили классифицировать её как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию естественного характера регионального уровня» и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.
Политика
Премьер Украины предрек экономический кризис стране
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство должно быть готово к экономическому кризису в стране.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ
Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины, МФЦ и банки. Речь идет о людях, которым исполнилось более 60 лет.
Экономика
Власти Москвы дадут бизнесу отсрочку по арендным и налоговым платежам
Накануне правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти.
Общество
Досрочный этап ЕГЭ перенесут на июнь из-за коронавируса
Досрочный этап единого государственного экзамена(ЕГЭ) будет перенесен на июнь из-закоронавируса, приказ об этом уже находится в Минюсте, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Финансы
Обвал на фондовых рынках в мире 16 марта. Что важно знать
В ходе торгов доллар поднимался выше 75 руб. Индекс Мосбиржи составил 2266 пунктов, показав снижение на 2,14%.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Политика
Минфин США не стал снимать санкции с Дерипаски
Минфин США отказался удовлетворить ходатайство российского бизнесмена Олега Дерипаски о снятии с него санкций, введенных в 2018 году.
Политика
Песков рассказал о тестах на коронавирус в администрации президента
Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 сдали сотрудники администрации президента, которые готовят мероприятия с участием российского лидера Владимира Путина.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Общество
Россия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.
Общество
Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.