Коронавирус
РБКЗа сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, поступившем в РБК.
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Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Общество
Финляндия ввела чрезвычайное положение
В Финляндии вводится чрезвычайное положение, сообщила премьер-министр страны Санна Марин.
Общество
368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114
В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса
ФРС США провели внеочередное заседание, итоги которого говорят о том, что были приняты меры поддержания экономики в связи с распространением коронавируса по территории всего земного шара.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Музыка
Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае.
Здоровье
Почему антибиотики не убивают коронавирус
Врач и при коронавирусе может назначить антибиотики — но лишь в том случае, если на фоне ослабления иммунитета к основному заболеванию добавились микробные патогены.
Общество
Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области
Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта.
Экономика
ФАС призвала не давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита
Федеральная антимонопольная служба России призвала представителей власти и бизнеса не делать много заявлений насчет динамики цен и возможного дефицита.
Общество
Школьные каникулы в Татарстане начнутся 19 марта
Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился перенести школьные каникулы в республике на более ранний срок.
Гаджеты
Xiaomi получила патент на складной смартфон с выдвижной камерой
Особенностью телефона стала выдвижная камера. При этом на рынке еще нет сгибающихся смартфонов с подобным решением.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к США на $50 миллиардов
Директор компании "Конкорд" Евгений Пригожин сообщил о подготовке иска на 50 миллиардов долларов против США за незаконное преследование и санкции.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Гаджеты
Работа компьютеров замедляется из-за новых обновлений Windows 10
Новые обновления операционной системы Windows 10 имеют ряд заметных недоработок. В частности, они замедляют работу персональных компьютеров.
Политика
Путин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам по коронавирусу
Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса
С предложением предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая в январе 2020 года послание Федеральному собранию.
Футбол
УЕФА перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Доиграть турнир в установленные сроки практически не представляется возможным, а поэтому сегодня, 17 марта, на заседании, которое прошла в формате видеоконференции, УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов с 30 мая на 27 июня, а финал Лиги Европы с 27 мая на 24 июля, сообщает Marca.
Футбол
Черчесов обратился к болельщикам после переноса чемпионата Европы
Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов выступил с обращением к болельщикам после решения УЕФА о переносе чемпионата Европы по футболу-2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Авто
В Шотландии отыскали свалку со старыми машинами Lada
Экспорт авто российского автоконцерна производился в Великобританию и Шотландию в 1974-м.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.
Общество
Путин призвал россиян не закупать продукты впрок
Автоспорт
Марко подтвердил расставание Квята с Келли Пике
В конце прошлого года появились многочисленные слухи о том, что российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят и дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике Келли расстались накануне католического Рождества.
Общество
Губернатор Псковской области ушел на карантин с признаками острой респираторной инфекции
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил об уходе на карантин в связи с наличием у него признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).