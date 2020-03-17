За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, поступившем в РБК.

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

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