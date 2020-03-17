Коронавирус

РБКРБКЗа сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Комментировать337

Подробнее о событии

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

РБК10:54

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

Известия09:57

Новые случаи коронавируса зафиксировали сразу в 15 регионах РФ за сутки

Интерфакс09:42

Число зараженных коронавирусом в России достигло 114

Газета.Ru11:47

Штаб: В Москве за последние сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом

Агентство Москва09:42

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

ТАСС09:55

Коронавирус обнаружили еще в 15 регионах России

Lenta.ru09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия 06:28
Общество

Финляндия ввела чрезвычайное положение

В Финляндии вводится чрезвычайное положение, сообщила премьер-министр страны Санна Марин.
Интерфакс вчера в 11:40
Общество

368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

Evo-rus.com 12:07
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 11:38
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:24
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса

ФРС США провели внеочередное заседание, итоги которого говорят о том, что были приняты меры поддержания экономики в связи с распространением коронавируса по территории всего земного шара.
Обзор газет 03:42
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:08
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Музыка

Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае.
ТАСС 08:13
Общество

Появились первые рецензии на DOOM Eternal

Faktom 12:58
Здоровье

Почему антибиотики не убивают коронавирус

Врач и при коронавирусе может назначить антибиотики — но лишь в том случае, если на фоне ослабления иммунитета к основному заболеванию добавились микробные патогены.
РИА Новости 10:43
Общество

Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области

Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта.
Эхо Москвы в Оренбурге 10:46
Экономика

ФАС призвала не давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита

Федеральная антимонопольная служба России призвала представителей власти и бизнеса не делать много заявлений насчет динамики цен и возможного дефицита.
Известия 13:00
Общество

Школьные каникулы в Татарстане начнутся 19 марта

Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился перенести школьные каникулы в республике на более ранний срок.
Реальное время 10:27
Гаджеты

Xiaomi получила патент на складной смартфон с выдвижной камерой

Особенностью телефона стала выдвижная камера. При этом на рынке еще нет сгибающихся смартфонов с подобным решением.
Live24 07:00
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к США на $50 миллиардов

Директор компании "Конкорд" Евгений Пригожин сообщил о подготовке иска на 50 миллиардов долларов против США за незаконное преследование и санкции.
РИА Новости 05:47
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»

Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Bimru.ru 13:08
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Автоновости дня 15 марта в 03:29
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Гаджеты

Работа компьютеров замедляется из-за новых обновлений Windows 10

Новые обновления операционной системы Windows 10 имеют ряд заметных недоработок. В частности, они замедляют работу персональных компьютеров.
OAnews 02:58
Политика

Путин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам по коронавирусу

Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:31
Общество

Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса

С предложением предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая в январе 2020 года послание Федеральному собранию.
РБК 10:25
Футбол

УЕФА перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Доиграть турнир в установленные сроки практически не представляется возможным, а поэтому сегодня, 17 марта, на заседании, которое прошла в формате видеоконференции, УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов с 30 мая на 27 июня, а финал Лиги Европы с 27 мая на 24 июля, сообщает Marca.
LiveResult.Ru 10:20
Футбол

Черчесов обратился к болельщикам после переноса чемпионата Европы

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов выступил с обращением к болельщикам после решения УЕФА о переносе чемпионата Европы по футболу-2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
Российская газета 12:50
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Авто

В Шотландии отыскали свалку со старыми машинами Lada

Экспорт авто российского автоконцерна производился в Великобританию и Шотландию в 1974-м.
CarsWeek.ru вчера в 15:09
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:49
Общество

Путин призвал россиян не закупать продукты впрок

Газета.Ru 11:02
Автоспорт

Марко подтвердил расставание Квята с Келли Пике

В конце прошлого года появились многочисленные слухи о том, что российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят и дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике Келли расстались накануне католического Рождества.
Motorsport.com Россия 03:40
Общество

Губернатор Псковской области ушел на карантин с признаками острой респираторной инфекции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил об уходе на карантин в связи с наличием у него признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
ТАСС 12:52
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное