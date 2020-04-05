Общество

Курская правдаКурская правдаЗа сутки от коронавируса умерло двое россиян

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За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах. Общее количество заболевших достигло 6343 человек.
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За сутки от коронавируса умерло двое россиян

Курская правда04:54

По всей России — двое умерших от коронавируса за сутки

Росбалтвчера в 06:59
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