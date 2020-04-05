Общество
Курская правдаЗа сутки от коронавируса умерло двое россиян
За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах. Общее количество заболевших достигло 6343 человек.
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Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Религия
Еще один священник в Москве заразился коронавирусом
Клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в городе Москве, диакон Дмитрий Сазонов заразился коронавирусной инфекцией.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Общество
В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей карантина
В МВД отметили, что число случаев несоблюдения карантина в столице «достаточно маленькое».
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Экономика
«Биткоин нашел дно». Почему пора задуматься о покупке криптовалюты
По мнению бывшего трейдера с Уолл-стрит Тона Вейса, биткоин нашел дно на отметке в $3800.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Здоровье
Более 19 тысяч медработников заразились коронавирусом в Испании
В Испании примерно 19,4 тыс. медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
Общество
Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса.
Происшествия
В Казани мужчина вырвал у старушки сумку с продуктами
В Казани арестован мужчина, который вырвал сумку с продуктами и кошельком у 80-летней пенсионерки.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Интернет
Zoom раскрывает личные данные пользователей с почтой на «Яндексе»
Сервис видеоконференций Zoom, набравший популярность на фоне пандемии коронавируса и массовой самоизоляции, может раскрывать персональные данные пользователей с нестандартной почтой.
Здоровье
В Бурятии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Ранее в Иркутской области был зафиксирован первый случай смерти пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Технологии
Раскрыты способы увеличения скорости интернета на карантине
Из-за карантина многие начали активно использовать интернет, что привело к снижению скорости, но порой со скоростью интернета все в порядке, и нужно правильно настроить беспроводное оборудование.
Общество
В России за сутки зарегистрировано 954 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 954 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован
9 дней назад у Джонсона был диагностирован коронавирус и он отправился на карантин, но состояние премьера оставалось прежним – кашель и высокая температура не уходили.
Общество
На парад Победы попросили не приглашать ветеранов
Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.
Здоровье
В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом
В Нижегородской области скончались две женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Общество
За нарушение режима самоизоляции придется заплатить до 1 млн рублей
Член комитета по законодательству Викторий Шептий пояснил E1.ru, что штрафы предусмотрены для всех жителей Свердловской области: Все очень просто: впервые такой «персонифицированный» закон принят, он говорит только об одном нормативно-правовом акте — указе губернатора.
Общество
Лев Лещенко готовится к выписке
Артист был в реанимации, но в скором времени стал чувствовать себя хорошо. У супруги Лещенко тест показал отсутствие коронавируса.
Армия и оружие
Вооруженные силы США перебросили колонну с техникой из Ирака в Сирию
Сирийский государственный телеканал Al-Akhbar сообщил о переброске армией США колонны из 35 грузовиков из Ирака в сирийскую провинцию сирийскую Эль-Хасаке на базу Курскук Тель-Байдар.
Общество
Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели
Санкт-Петербург, по оценкам городских властей, отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели.
Общество
Мэр и его зам попались за утехами на совещании с губернатором
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко родят ребенка в этом году
Рудковская и Плющенко родят ребенка в этом году Звездная пара рассказала, когда у них произойдет пополнение в семье.