За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах. Общее количество заболевших достигло 6343 человек.

За сутки от коронавируса умерло двое россиян

Общество В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения "С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Общество Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Общество Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.

Политика Мишустин выступил против закрытия границ в регионах Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Политика В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.

Здоровье В Бурятии зафиксировали первую смерть от коронавируса Ранее в Иркутской области был зафиксирован первый случай смерти пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Технологии Раскрыты способы увеличения скорости интернета на карантине Из-за карантина многие начали активно использовать интернет, что привело к снижению скорости, но порой со скоростью интернета все в порядке, и нужно правильно настроить беспроводное оборудование.

Общество Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован 9 дней назад у Джонсона был диагностирован коронавирус и он отправился на карантин, но состояние премьера оставалось прежним – кашель и высокая температура не уходили.

Общество На парад Победы попросили не приглашать ветеранов Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

Общество За нарушение режима самоизоляции придется заплатить до 1 млн рублей Член комитета по законодательству Викторий Шептий пояснил E1.ru, что штрафы предусмотрены для всех жителей Свердловской области: Все очень просто: впервые такой «персонифицированный» закон принят, он говорит только об одном нормативно-правовом акте — указе губернатора.

Общество Лев Лещенко готовится к выписке Артист был в реанимации, но в скором времени стал чувствовать себя хорошо. У супруги Лещенко тест показал отсутствие коронавируса.