В России за последние сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 108 человек. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Всего за время эпидемии от коронавируса умерли 972 человека.

За сутки от коронавируса в России скончались 108 человек

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 114

Общество Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки. 17

Политика Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики. 461

Здоровье В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.

Музыка Группа BTS перенесла мировое турне из-за коронавируса Перенос мирового турне вызван необходимостью обеспечить безопасность как организаторов выступлений, так и поклонников группы в связи с распространением коронавируса нового типа, а также ограничениями в передвижениях между странами, введенными из-за пандемии.

Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 14

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии. 966

Здоровье В России заразились коронавирусом менее 0,1% населения США, где живут 329,1 миллиона человек и которые занимают первую строчку в рейтинге стран по числу заболевших COVID-19, тут заняли только третью - коронавирус нашли у 0,3% населения, скончались от него 0,02%.

Общество ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов. 5

Общество В РФ могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Как написало издание, сейчас проект по регистрации мобильных устройств по заводскому номеру согласовывают в АП, а после он будет направлен в Госсдуму. 3,7K

Политика Трамп объяснил, почему в США миллион заражений коронавирусом Большое число выявленных случаев заболевания коронавирусом в США можно объяснить хорошо работающей системой тестирования, отмечает президент Дональд Трамп. 4

Биатлон Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости". 1