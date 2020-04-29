Коронавирус

ИзвестияИзвестияЗа сутки от коронавируса в России скончались 108 человек

В России за последние сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 108 человек. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Всего за время эпидемии от коронавируса умерли 972 человека.
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В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

ИА Красная Весна06:17

В России зафиксировано рекордное значение смертей от коронавируса за сутки

FreeNews-Volga04:01

За сутки в России умерли 108 пациентов с COVID-19

НТВ03:58

В России за последние сутки скончались 108 человек с коронавирусом

ФАН04:00

Оперштаб: В России от коронавируса за сутки скончались 108 человек

МИР 2403:55

За сутки от коронавируса в России скончались 108 человек

Известия03:46
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Политика

Песков сообщил о работе регионов в авральном режиме из-за коронавируса

«Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией», — отметил Песков.
Известия 06:27
2
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
263
Общество

Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед

Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
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Происшествия

В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
231
Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 27 апреля в 15:58
198
Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
34
Космос

К Земле приближается астероид диаметром до 4 километров

БИЗНЕС Online вчера в 08:18
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Экономика

ММК отложил решения по дивидендам до осени из-за пандемии

«В текущей ситуации считаем обоснованным отложить принятие решения о выплате промежуточных дивидендов за 2020 год до осени текущего года (в зависимости от фактических последствий пандемии COVID-19) в целях усиления баланса и ликвидности компании», — заявил он.
РБК 06:24
1
Политика

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней

В ходе совещания президентом объявлены следующие решения: 6, 7, 8 мая объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.
ТВ-21 вчера в 10:56
1
Здоровье

В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

РИА Новости 04:31
5
Общество

Мария Арбатова сравнила детей в военной форме с проститутками

Писательница-феминистка Мария Арбатова заявила, что дети, одетые в военную форму, напоминают ей «улицу Красных фонарей».
Взгляд.ру вчера в 17:47
11
Здоровье

Заразились коронавирусом 24 медика больницы «Электроника» в Воронеже

Kursk.com 04:00
3
Здоровье

86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58
259
Общество

У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

РИА Новости 05:23
25
Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
334
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
582
Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
96
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
6
Шоу-бизнес

Дарья Мороз нашла свою любовь после развода

Оказывается, что после развода с режиссером Константином Богомоловым она не осталась одна и довольно быстро нашла свою любовь, которую не желает показывать общественности.
RuNews24.ru 03:12
4
Происшествия

Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
3
Общество

В НИИ Минздрава оценили уровень заболеваемости коронавирусом в России

Сильная рассредоточенность и невысокая мобильность россиян названы в числе причин невысокой заболеваемости коронавирусом в России.
RT на русском 01:57
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
1,9K
Общество

В Саратовской области предлагают ввести повсеместный масочный режим

Падающий индекс самоизоляции жителей Саратовской области может привести к неблагоприятным последствиям по заболеваемости коронавирусом.
Регион 64 06:12
31
Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
2
Авто

15 брендов сохранили цены на автомобили с середины марта

Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ».
Автоновости дня вчера в 02:33
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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Здоровье

В Севастополе зарегистрированы четыре новых случая коронавируса

На 29 апреля в инфекционной больнице находятся под наблюдением 143 человека, в городской больнице № 9 — 57 человек.
Севастополь.ру 05:30
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

Известия вчера в 22:30
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Общество

Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости 03:03
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