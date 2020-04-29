В России за последние сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 108 человек. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Всего за время эпидемии от коронавируса умерли 972 человека.

За сутки от коронавируса в России скончались 108 человек

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