Общее число жертв коронавирусной инфекции в России достигло 12 427 человек, за сутки умерли 85 человек, сообщает оперативный штаб. Выздоровели за время эпидемии 553 602 человека.

За сутки от коронавируса в России умерли 85 человек

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