Специалисты выявили 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции. «Из них 3 458 случаев (38,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

В России выявили 8 984 новых случая коронавируса за минувшие сутки

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