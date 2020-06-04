Коронавирус

ФАНФАНВ России выявили 8 984 новых случая коронавируса за минувшие сутки

Специалисты выявили 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции. «Из них 3 458 случаев (38,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
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В России за сутки выявили 8 984 КОВИД-пациентов, скончались 134 инфицированных

Невские Новости03:49

В России за сутки — 8 984 новых случая коронавируса

Спорт-Экспресс03:40

За сутки в Калининграде выявили 35 новых случаев коронавируса

КП - Калининград05 июня в 03:37

8 984 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в России

БИЗНЕС Online03:37

В России за сутки выявили 8 855 случаев коронавируса

RuNews24.ruвчера в 03:41

В России выявили 8855 случаев коронавируса за сутки

RT на русскомвчера в 03:36

В России за сутки выявлено 8984 новых случаев заболевания коронавирусом

Planet Today03:49
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Здоровье

В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
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Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
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Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний-партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
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Общество

Китай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира

Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования.
ТАСС вчера в 22:56
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Шоу-бизнес

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы 05 июня в 12:03
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Общество

Журналист Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста

Мосгорсуд 5 июня сократил Азару срок ареста до десяти суток.
Интерфакс 04:44
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Здоровье

Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника

Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:13
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Известия 05 июня в 09:50
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Энергетика

Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

Накануне, 6 июня, страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти.
РБК вчера в 21:08
Экономика

Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков

В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга 05 июня в 06:43
Общество

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 6 июня

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 6 июня За время время 4505 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией.
MySLO.ru вчера в 04:29
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
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Здоровье

Коронавирусом заразился еще 321 нижегородец

Еще 321 житель Нижегородской области заразился коронавирусом. Общее число случаев заболевания по данным на 6 июня составило 11 820 человек.
В Городе N вчера в 03:36
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Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ 02:55
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Общество

Часть вступительных испытаний в российские колледжи может пройти очно

Вступительные испытания в колледжи по творческим и спортивным направлениям могут пройти очно по решению учреждения, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
РИА Новости 04:57
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Здоровье

Диета и физические упражнения избавят от диабета II типа

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых из Медицинского Колледжа Вейл Корнелл, расположенного в Катаре, самым эффективным и без лекарственным способом лечения диабета был выявлен симбиоз постоянных физических упражнений и низкокалорийного рациона.
ToDay News Ufa вчера в 00:05
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Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе

Альбина Джанабаева ограждает сыновей, которых она родила от Валерия Меладзе, от чрезмерного внимания публики.
7Дней.ру вчера в 15:00
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
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Общество

Для российских пляжей установят единые требования по безопасности

МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
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Общество

В Самарской области еще 104 человека заболели коронавирусом

В Самарской области на 6 июня зарегистрировали еще 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Технологии

Эксперт объяснил, о чем говорят признаки «прослушки» телефона

Ульянов считает, что эти признаки относятся скорее к глюкам самого телефона.
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Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
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Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории

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Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле

Toyota рассмотрит возможность выпуска нового рамного внедорожника в ретро-стиле, если на такие автомобили будет спрос.
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Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
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Здоровье

Врачи дали россиянам советы по питанию в жаркую погоду

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Экономика

Власти России представили план восстановления экономики

Правительство России представило новый общенациональный план восстановления экономики после «коронакризиса».
ГлобалМСК.ру 05 июня в 17:15
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В Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
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