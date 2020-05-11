На 10 мая в Свердловской области у 1952 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, 39 человек выздоровели, в том числе 40 за минувшие сутки, три пациента с COVID-19 скончались.

За сутки у 108 жителей Свердловской области выявили коронавирус

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