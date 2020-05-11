Коронавирус

Kursk.comKursk.comЗа сутки у 108 жителей Свердловской области выявили коронавирус

На 10 мая в Свердловской области у 1952 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, 39 человек выздоровели, в том числе 40 за минувшие сутки, три пациента с COVID-19 скончались.
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COVID. В списке городов, где выявлен коронавирус, появился Североуральск

Вечерний Карпинск03:43

В Свердловской области за сутки зафиксировали 108 новых случаев заражения коронавирусом

66.ru03:37

В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 108 человек

Вечерние Ведомости03:40

Коронавирус в Свердловской области выявили ещё у 108 человек

Областная газета03:45

В Свердловской области коронавирус выявили ещё у 108 человек

Уральский меридиан03:45

Источник: в Свердловской области за сутки подтвердились 108 случаев коронавируса

Znak.com01:45

В Свердловской области зафиксировано 108 новых случаев коронавируса

КП - Екатеринбург03:35
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Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей

OAnews 01:32
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Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
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Армия и оружие

Avia.pro: вот почему сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля

Недвижимость.RU вчера в 18:14
11
Политика

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
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Общество

В Приморье и на юге России режим самоизоляции нарушают чаще всего

Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
REGNUM 04:17
1,3K
Происшествия

Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов

Известия вчера в 12:25
11
Политика

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России

Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России исходя из данных мониторинга эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 04:53
1
Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
5,1K
Политика

В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса

Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
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Армия и оружие

Amnesty International вновь обвинила Москву в военных преступлениях в Сирии

Другие удары производились с самолетов. Два из них нанесла авиация, семь – российские ВКС, а четыре – российские и сирийские военные вместе.
Новые Известия 04:07
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС вчера в 05:29
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Происшествия

В Екатеринбурге избили девушку-оператора камеры дорожной фотофиксации

Мужчины били девушку палками и пинали по голове. После забрали у нее сотовый телефон и ушли.
ТагилСити.ру 02:20
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Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 08:53
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Политика

Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
1
Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
РБК 04:18
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Происшествия

Задержан организатор хосписа в Красногорске

Российская газета 04:14
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Происшествия

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
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Общество

Ещё 77 больных коронавирусом выявлено во Владимирской области

Утром 11 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 77 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:18
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Политика

Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США

Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Известия вчера в 22:45
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
7,8K
Авто

УАЗ займется в мае производством авто для Минздрава РФ

«В настоящее время план производства ООО «УАЗ» на май составляет 2,8 тыс. машин, в том числе 150 машин автопатруля и автомобили скорой медицинской помощи класса С и В», — говорится в сообщении.
Автоновости дня вчера в 02:06
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Единоборства

У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 01:15
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Политика

Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Политика

Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы

У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
3,7K
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
2,1K
Общество

В России выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки на 11 656 в 84 регионах, при этом 5 417 (46,5%) пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Аргументы и Факты 03:58
Авто

Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры

Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor 09 мая в 06:13
4
Общество

Власти Уханя намерены не допустить второй волны эпидемии коронавируса

В Ухане фактически справились с первой волной эпидемии коронавируса, власти уверяют, что делают все, чтобы не допустить второй волны.
Моя Москва.онлайн 02:14
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