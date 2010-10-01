Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ России за сутки выздоровели почти 580 зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в России от коронавируса избавились 579 человек. Об этом 27 апреля сообщил оперативный штаб по контролю над ситуацией с распространением коронавируса в РФ.
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За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом

RT на русскомвчера в 03:47

В России за сутки выявлено 6411 случаев заражения коронавирусом

ТВ Центр28 апреля в 03:54

В России за сутки выздоровели почти 580 зараженных коронавирусом

ИА Красная Весна27 апреля в 04:24

За сутки в России зафиксировано свыше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом

Inc-news.ru27 апреля в 04:21

В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 6198

Профиль27 апреля в 04:07

Количество случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 6198

Политика Сегодня27 апреля в 03:58

В России выявлено уже 87 147 случаев заражения коронавирусом

Моссовет27 апреля в 03:51
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Финансы

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

Известия вчера в 20:31
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Общество

Путин подписал указ о новых нерабочих днях

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском 28 апреля в 12:15
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
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Общество

В Госдуме призвали проверить закупку масок в Саратовской области

В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая.
Известия 03:08
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Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
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Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СПБ) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Технологии

Роскачество проверило приложения доставки еды

Всего в рамках исследования протестировано 34 наиболее популярных мобильных приложения, которые позволяют оформить доставку готовой еды по 43 параметрам качества и безопасности.
ТАСС 01:04
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Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
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Политика

Владимир Сивцев назначен министром транспорта Якутии

Министром транспорта и дорожного хозяйства региона назначен Владимир Сивцев, ранее занимавший должность замминистра экономики, передает телеканал «Якутия 24».О кадровом назначении сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Twitter.Справка:Владимир Сивцев родился в 1984 году в Якутске.
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Общество

В Крыму растёт количество тяжёлых больных с коронавирусом

Симферополь, 30 апреля 2020, 11:08 — REGNUM В Крыму три пациента, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии и подключены к кислороду.
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Общество

Советника вице-губернатора Свердловской области поймали на взятке

Сегодня, 30 апреля, в Екатеринбурге по делу о взятке задержали Владислава Русакова — советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Биднонько.
АиФ Урал 01:51
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Кино

Опубликовано фото со съемок сиквелов «Аватара» с Сигурни Уивер

«Появилась возможность разобрать фотографии со съемок сиквелов "Аватара"», — отметил Ландау.
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Происшествия

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.
Коммерсантъ вчера в 10:19
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Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч

Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек, достигнув отметки в 106 498 подтвержденных случае заражения в 85 регионах страны.
Daily Storm 04:05
Общество

В Самарской области еще 40 человек заболели коронавирусом

Сегодня, 30 апреля, в Самарской области выявлено 40 новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 03:41
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Политика

Страны «нормандской четверки» хотят обсудить работу КПП на Донбассе

Министры иностранных дел стран «нормандского формата» собираются поговорить о возможности организации КПП в условиях пандемии.
Новостной фронт 01:29
Общество

В Москве до 11 мая продлевается действие пропускного режима

Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним - их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и для волонтерской деятельности - ежедневно.
Эхо Москвы вчера в 11:11
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Общество

В Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 74 человек

В Свердловской области за последние сутки коронавирус подтверждён ещё у 74 человек. Всего в регионе зарегистрировано 703 случая COVID-19.
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Кино

Галь Гадот — 35

30 апреля израильская актриса Галь Гадот празднует 35-летие.
RT на русском 03:19
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Песков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
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Экономика

USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»

Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что договорился о приобретении 100% "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова.
Интерфакс 04:20
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25
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Общество

ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:01
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:28
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Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
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Общество

Нижегородцам разрешили гулять в 300 метрах от дома

Отмечается, что для выхода из дома для прогулки необходимо оформить соответствующую заявку на портале «Карта жителя».
Время Н 03:46
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Главное