За минувшие сутки в России от коронавируса избавились 579 человек. Об этом 27 апреля сообщил оперативный штаб по контролю над ситуацией с распространением коронавируса в РФ.

В России за сутки выздоровели почти 580 зараженных коронавирусом

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