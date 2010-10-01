Общество
ИА Красная ВеснаВ России за сутки выздоровели почти 580 зараженных коронавирусом
За минувшие сутки в России от коронавируса избавились 579 человек. Об этом 27 апреля сообщил оперативный штаб по контролю над ситуацией с распространением коронавируса в РФ.
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За сутки в России зафиксировано свыше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом
Inc-news.ru27 апреля в 04:21
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Министром транспорта и дорожного хозяйства региона назначен Владимир Сивцев, ранее занимавший должность замминистра экономики, передает телеканал «Якутия 24».О кадровом назначении сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Twitter.Справка:Владимир Сивцев родился в 1984 году в Якутске.
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Симферополь, 30 апреля 2020, 11:08 — REGNUM В Крыму три пациента, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии и подключены к кислороду.
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Сегодня, 30 апреля, в Екатеринбурге по делу о взятке задержали Владислава Русакова — советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Биднонько.
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Сегодня, 30 апреля, в Самарской области выявлено 40 новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
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Министры иностранных дел стран «нормандского формата» собираются поговорить о возможности организации КПП в условиях пандемии.
Новостной фронт 01:29
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Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним - их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и для волонтерской деятельности - ежедневно.
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В Свердловской области за последние сутки коронавирус подтверждён ещё у 74 человек. Всего в регионе зарегистрировано 703 случая COVID-19.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
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В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
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Нижегородцам разрешили гулять в 300 метрах от дома
Отмечается, что для выхода из дома для прогулки необходимо оформить соответствующую заявку на портале «Карта жителя».
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