Общество

Наш Брянск.RuНаш Брянск.RuЗа сутки в Брянске коронавирус обнаружили у 41 человека

874 случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Брянске, причем 41 за минувшие сутки. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
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В Брянске коронавирус за сутки диагностировали у 40 человек

Брянская улицавчера в 03:54

В Брянске коронавирус за сутки выявили у 40 человек

Брянские новостивчера в 03:35

За сутки в Брянске коронавирус подтвердился у 41 человека

БрянскToday13 мая в 03:44

За сутки в Брянске коронавирус обнаружили у 41 человека

Наш Брянск.Ru13 мая в 07:32
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Здоровье

В Белоруссии заявили о выходе на коронавирусное плато

Белоруссия выходит на плато пандемии COVID-19. Такое заявление сделала заместитель министра здравоохранения республики Елена Богдан.
Телеканал 360° вчера в 19:54
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Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
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Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Футбол

Express: «Челси» надеется продать Бакайоко и Морату и подписать Санчо

«Челси» намерен продать полузащитника Тьему Бакайоко и нападающего Альваро Морату.
Бомбардир.ру 02:36
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
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Политика

Варварством и коварством назвал снос памятника Коневу депутат Чехии

Тwіттеr Варварским поступком и осквернением назвал снос памятника советскому генералу эпохи Великой Отечественной войны Ивану Коневу депутат парламента Чехии.
РЕН ТВ 02:01
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Происшествия

Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску

В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
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Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции

Согласно обращению главы управления Роспотребнадзора по региону Дмитрия Козловских, опубликованному в СМИ, текущая эпидемиологическая ситуация не соответствует принятию решения о переходе на первый этап снятия ограничений, в связи с чем губернатору предложено отменить указ о постепенном смягчении мер с 19 мая и продлить режим повышенной готовности.
РИА Новости 03:13
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Политика

Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин

Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.
Газета.Ru вчера в 23:39
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Авто

Tesla планирует обрушить цены на электрокары

Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс 00:03
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Энергетика

«Роснефть» прокачивает право на скидку

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
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Авто

В Европе заметили седан Aurus на бельгийских номерах

В Сети появились фотографии, датированные началом мая: на них запечатлен седан Aurus, разъезжающий по дорогам Европы.
Motor вчера в 03:55
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Здоровье

Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от КОВИД

Бывший главный санитарный врач добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.
Невские Новости вчера в 21:56
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Единоборства

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета вчера в 05:16
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
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Энергетика

Нефть преодолела отметку $31 за баррель

Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
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Общество

Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк

Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
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Биатлон

У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах

Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ вчера в 11:48
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
74
Общество

В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом

Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:24
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Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 13 мая в 10:41
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Инфорос вчера в 05:29
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Политика

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском вчера в 16:10
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Общество

Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ

Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
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Политика

Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США

Иностранные граждане обращаются в посольство России в США за содействием в выезде в Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 21:34
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Наука

Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет

Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.
N+1 вчера в 14:41
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