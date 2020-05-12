874 случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Брянске, причем 41 за минувшие сутки. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За сутки в Брянске коронавирус обнаружили у 41 человека

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