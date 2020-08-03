Общество
Коммерсантъ ВоронежЗа сутки в Черноземье коронавирус обнаружен еще у 237 человек
По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки COVID-19 выявлен у 237 жителей Черноземья. Общее число заболевших в макрорегионе (считая выписанных и скончавшихся) достигло 40,443 тыс. Умерли за сутки четверо пациентов, а с начала пандемии - уже 326 человек.
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В Самарской области за сутки коронавирус диагностировали еще у 43 человек
РегионСамара.ру01 августа в 03:49
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Футбол
ФК «Ростов» и «Группа Агроком» заключили мировое соглашение
«Группа Агроком» заключила мировое соглашение с ФК «Ростов», согласно которому «Агроком» идет на уступки, полностью отказываясь от возмещения со стороны футбольного клуба неустойки и начисленных процентов по договору займа, сообщает пресс-служба клуба.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 08:29
Политика
Лукашенко пригрозил России «пожаром до Владивостока»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае его отстранения от власти может возникнуть «пожар до Владивостока».
Политсовет 07:51
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Происшествия
Следствие не выявило заказчика дела против Голунова
Следствие не установило заказчика преступления в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
BFM.ru 08:43
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о достижении договорённости с Сергеем Юраном о расторжении контракта.
RT на русском 05:56
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
Наука
Ученые впервые диагностировали рак у динозавра
Живший на территории Канады 75 млн лет назад динозавр страдал от злокачественной остеосаркомы, выяснила международная команда ученых во главе со специалистами из Королевского музея Онтарио.
Газета.Ru 08:33
Политика
Лукашенко напомнил об орудовавших от Москвы до Минска бандах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о временах, когда страна погрязла в политических дебатах вместо решения безотлагательных проблем.
Lenta.ru 06:45
Экономика
О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
Происшествия
Опубликовано видео нападения на замдиректора хлебозавода в Подмосковье
Нападение на замдиректора хлебозавода Ивантеевки Светлану Войнову в подмосковном Пушкине попало на видео.
Известия 05:16
Происшествия
В прессовом цехе «ГАЗа» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Сегодня в 13:24 в Центр управления в кризисных ситуация поступил сигнал о пожаре в прессовом цехе "ГАЗа" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Российская газета 08:18
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»
Anews вчера в 18:17
Общество
Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции
Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
Lenta.ru 05:10
Армия и оружие
Белоруссия проведет учения ПВО и ВВС с посадкой самолета на автотрассе
В Белоруссии с 4 по 7 августа пройдет первый этап учения с военно-воздушными силами, а также войсками противовоздушной обороны.
Московский Комсомолец 08:53
Политика
Хорватия и Сербия по-разному отметят годовщину операции «Буря»
Белград, 4 августа 2020, 13:53 — REGNUM День памяти жертв преступлений против сербского населения в Хорватии во время операции «Буря» Белград и Загреб отмечают по-разному: в то время как в Хорватии это главный национальный праздник, в Сербии этот день вспоминают с болью.
REGNUM 06:53
Политика
Пушков назвал единственную причину интереса Запада к Белоруссии
Интерес Запада к Белоруссии заключается в планах «оторвать» республику от России и добиться там смены власти.
Rambler News Service 07:11
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика
Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
ТАСС 08:17
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Общество
СМИ сообщили о выдаче «микропропусков» для въезжающих в Белоруссию
Российские пограничники начали выдавать «микропропуска» гражданам России, которые желают въехать в Белоруссию.
РБК 08:44
Шоу-бизнес
Прилучный находился в любовных отношениях сразу с тремя актрисами
Актер Павел Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, одновременно встречался с двумя другими артистками — Мирославой Карпович и Юлией Франц.
Lenta.ru 08:14
Общество
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 04:41
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
Общество
Омск вошел в рейтинг городов, где женщины чаще всего домогаются мужчин
Омск занял 11-е место в рейтинге российских городов, в которых мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин.
Новый Омск 02:36
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
Здоровье
В семи больницах Екатеринбурга возобновили оказание плановой медпомощи
«В штатный режим работы переведены отделения семи медицинских организаций, работающих на территории Екатеринбурга: нейрохирургического корпуса ГКБ № 40, НИИ ОММ, 354-го окружного военного клинического госпиталя, ЦГКБ № 1, областной детской клинической больницы, отделения реабилитации ЦГБ № 3, отделения областной наркологической больницы», – сообщили сегодня в региональном оперштабе.
Новый День 02:28
Общество
Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков
Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
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