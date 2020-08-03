По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки COVID-19 выявлен у 237 жителей Черноземья. Общее число заболевших в макрорегионе (считая выписанных и скончавшихся) достигло 40,443 тыс. Умерли за сутки четверо пациентов, а с начала пандемии - уже 326 человек.

За сутки в Черноземье коронавирус обнаружен еще у 237 человек

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