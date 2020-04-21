За последние сутки в России подтверждены 5642 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 78 регионах. В Ивановской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки зафиксировано 10 случаев заражения COVID-19.

За сутки в Ивановской области 10 новых случаев коронавируса

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