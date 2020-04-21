Общество
Кинешемец.RUЗа сутки в Ивановской области 10 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждены 5642 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 78 регионах. В Ивановской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки зафиксировано 10 случаев заражения COVID-19.
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Десять новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Ивановской области
SMINEWS в Иванове21 апреля в 04:35
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Общество
Московские власти отказались смягчать карантин на майских праздниках
В столице России отсутствуют предпосылки для смягчения режима самоизоляции и отмены части ограничительных мер в период майских праздников, заявили в мэрии Москвы.
РБК 06:12
Общество
Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
Происшествия
Таксист в Москве избил пассажирку после того, как не смог считать код на ее пропуске
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске.
ТАСС 05:13
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Технологии
В России начали создание разгонного блока для ракеты «Союз-5»
RuNews24.ru 02:33
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке.
32CARS.ru вчера в 00:58
Политика
КС Молдавии приостановил соглашение о получении кредита от России
Конституционный суд Молдавии решил приостановить вступление в силу закона о получении страной кредита от России в размере 200 миллионов евро, пишет RT.
Ореанда-Новости вчера в 13:53
Общество
Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля
Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
РИА Новости 06:11
Шоу-бизнес
Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе
Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
Шоу-бизнес
13-летняя беременная раскрыла пол будущего ребенка
Совсем скоро ребята станут родителями. В Инстаграме Даша опубликовала видео и рассказала об имени, которое они выбрали для ребенка.
Амур.инфо 00:39
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Гаджеты
Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления EMUI 10.1
После анонса смартфонов линейки Nova 7, компания Huawei озвучила перечень моделей, для которых выйдет крупное обновление фирменной оболочки EMUI 10.1.
Anonsens 04:56
Общество
52 новых случая коронавируса выявили в Тульской области
Оперштаб сообщил о новых случаях заражения COVID-19 и выздоровления в Тульской области на 22 апреля.
Kursk.com 22 апреля в 05:05
Общество
В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май
В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07
Здоровье
Всех врачей и медсестер в Москве проверят на иммунитет к коронавирусу
В интервью Первому каналу Ракова добавила, что сейчас в борьбе с коронавирусом в Москве задействовано около 40% системы здравоохранения.
Эхо Москвы 04:03
Общество
СМИ сообщили об отставке начальника новосибирской полиции
Новосибирск, 24 апреля 2020, 10:16 — REGNUM В Новосибирской области увольняется начальник управления МВД России Юрий Стерликов.
REGNUM 03:16
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Путешествия
Ростуризм предлагает ввести турвизы в Россию сроком на пять лет
Ростуризм разрабатывает предложение о введении в России туристических виз для въезда в страну на срок до пяти лет, сообщили ТАСС представители ведомства.
Газета.Ru 05:00
Здоровье
В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса
Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после окончания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
Общество
Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Авто
Cadillac показал шестиметровый Escalade
Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV с удлиненным почти до шести метров кузовом.
Автоновости дня 02:22
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты
Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27
Здоровье
При каких условиях в Челябинской области продлят режим самоизоляции
Как ранее писала «Вечерка», за последние сутки подтверждено 72 случая коронавирусной инфекции — антирекорд для Челябинской области.
Вечерний Челябинск 05:43
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38