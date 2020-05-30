Предыдущий максимум был установлен 26 мая: тогда выявили 50 человек с положительным тестом на COVID-2019. С начала пандемии выздоровели 629 пациента, за сутки из больницы выписали 36 местных жителей. Всего в России подтвердили 8 952 новых случая коронавируса.

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