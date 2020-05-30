Общество
Калининград.RuЗа сутки в Калининградской области выявили рекордное количество заболевших коронавирусом
Предыдущий максимум был установлен 26 мая: тогда выявили 50 человек с положительным тестом на COVID-2019. С начала пандемии выздоровели 629 пациента, за сутки из больницы выписали 36 местных жителей. Всего в России подтвердили 8 952 новых случая коронавируса.
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Калининградская область побила новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом
КП - Калининград03:49
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МиГи прилетели бить турков — Эрдоган такого не ожидал
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Взгляд.ру 28 мая в 18:55
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Берлин испытывает желание провести новый саммит по Украине в "нормандском формате", однако сначала необходимо достичь прогресса по некоторым пунктам, сказала официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар 29 мая "Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным", — приводит ее слова "Интерфакс".
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В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
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