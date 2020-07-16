Общество
Mockva.ru14 москвичей скончались от коронавируса за сутки
14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за последние сутки, сообщает оперштаб. Общее число жертв Covid-19 в столице достигло 4285 человек. Накануне сообщалось, что в столице от коронавируса скончались 13 человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество
Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что испытания вакцины против коронавируса с участием детей пройдут в течение полугода после конечной фазы испытаний на взрослом населении РФ, передает ТАСС.
Live24 02:43
Общество
Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова
Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
РИА Новости 02:10
Общество
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.
REGNUM 00:52
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Гаджеты
Новый бюджетный смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти
Важно понимать, что анонс OnePlus Nord, цена которого ожидается на уровне 350-400 долларов - крайне важный шаг для компании, так как самый первый смартфон бренда (OnePlus One) покорил первых фанатов именно тем, что предлагал флагманские характеристики по цене от 300 до 350 долларов.
Ferra 04:07
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 170 539
Говорит Москва 02:22
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия вчера в 04:47
Общество
В Красноярском крае за сутки от коронавируса погибли еще три человека
Диагноз лабораторно подтвержден у 11 276 человек. Выздоровели 8385 жителей края, в том числе за последние сутки 302.
АиФ Красноярск вчера в 04:19
Футбол
«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Олимп - Кубка России
"Зенит" и "Спартак" сразятся за выход в финал Олимп - Кубка России. "Газета.Ru" - о главных деталях принципиального противостояния.
Газета.Ru 02:14
Армия и оружие
WSJ: ученые США следили за телефонами на военных объектах России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи отслеживала сигналы мобильных телефонов, поступающих с военных объектов России в 2019 году.
Коммерсантъ вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Пугачёва ответила Киркорову на реплику о крахе отношений с ней
Певица Алла Пугачёва в социальной сети ответила бывшему супругу Филиппу Киркорову на реплику о том, что его отношения с Примадонной полностью разрушились.
News.ru вчера в 12:21
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, следует из данных на сайте Гидрометцентра.
РБК вчера в 22:39
Футбол
Пиоли считает, что «Милан» вышел на более высокий уровень
Спорт-Экспресс вчера в 23:50
Общество
Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 04:11
Происшествия
Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе
В рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте задержан 39-летний мужчина, сообщает в воскресенье BFMTV.
Интерфакс 03:55
Космос
Интересные факты о космическом телескопе Хабла
Космический телескоп Хабла — это космический телескоп, который был запущен в 1990 году с космического корабля "Дискавери".
KM.ru вчера в 15:01
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
REGNUM вчера в 11:07
Наука
Ученые рассказали о формировании нового океана
Известия 02:53
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 770 тысяч
В России за последние сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции.
Радио Sputnik 03:45
Политика
Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии
В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.
РИА Новости 04:07
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Происшествия
На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:42
Политика
Убытки от остановки добычи нефти в Ливии превысили $7 млрд
Убытки нефтяной отрасли Ливии от остановки всех установок по добыче и поставкам нефти достигли $7,014 млрд, сообщила 16 июля пресс-служба государственной нефтегазовой корпорации (NOC).
ИА Красная Весна 17 июля в 03:20
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Общество
В России за сутки умерли менее 100 человек с коронавирусом
В России за последние сутки умерли 95 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Накануне прирост составил 124 человека.
Коммерсантъ 03:50