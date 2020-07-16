14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за последние сутки, сообщает оперштаб. Общее число жертв Covid-19 в столице достигло 4285 человек. Накануне сообщалось, что в столице от коронавируса скончались 13 человек.

14 москвичей скончались от коронавируса за сутки

Общество Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что испытания вакцины против коронавируса с участием детей пройдут в течение полугода после конечной фазы испытаний на взрослом населении РФ, передает ТАСС. 456

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 102

Гаджеты Новый бюджетный смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти Важно понимать, что анонс OnePlus Nord, цена которого ожидается на уровне 350-400 долларов - крайне важный шаг для компании, так как самый первый смартфон бренда (OnePlus One) покорил первых фанатов именно тем, что предлагал флагманские характеристики по цене от 300 до 350 долларов.

Футбол «Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Олимп - Кубка России "Зенит" и "Спартак" сразятся за выход в финал Олимп - Кубка России. "Газета.Ru" - о главных деталях принципиального противостояния.

Шоу-бизнес Пугачёва ответила Киркорову на реплику о крахе отношений с ней Певица Алла Пугачёва в социальной сети ответила бывшему супругу Филиппу Киркорову на реплику о том, что его отношения с Примадонной полностью разрушились. 3

Общество Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции, сообщает пресс-служба кабмина.

Происшествия Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе В рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте задержан 39-летний мужчина, сообщает в воскресенье BFMTV.

Космос Интересные факты о космическом телескопе Хабла Космический телескоп Хабла — это космический телескоп, который был запущен в 1990 году с космического корабля "Дискавери". 23

Происшествия СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. 259

Общество Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 770 тысяч В России за последние сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции.

Политика Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 1,7K

Происшествия На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе. 62

Политика Убытки от остановки добычи нефти в Ливии превысили $7 млрд Убытки нефтяной отрасли Ливии от остановки всех установок по добыче и поставкам нефти достигли $7,014 млрд, сообщила 16 июля пресс-служба государственной нефтегазовой корпорации (NOC).