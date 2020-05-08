Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее - это рекордное количество, 2520 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 12 779

За прошедшие сутки (на момент 10.50 9 мая) столичные врачи вылечили от инфекции более 12 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное число пациентов

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