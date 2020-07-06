Коронавирус
ИнтерфаксЗа сутки в Москве скончались 22 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 22 пациента с диагностированной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье. Число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3953 до 3975.
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