Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЗа сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 24 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 4258 человек.
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В Москве за сутки скончались 24 пациента с COVID-19

REGNUMвчера в 16:42

В Москве скончались еще 24 пациента с Covid‑19

РИАМО00:32

Еще 24 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Эхо Москвы00:09

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 16:58

В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

Российская газета02:25

В Москве за сутки умерли 29 человек с коронавирусом

РБК14 июля в 16:56

В Москве за сутки умерли 29 пациентов с выявленным КОВИД

Невские Новости14 июля в 16:07
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В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Dota2.ru вчера в 18:25
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Украинская телеведущая лишилась переднего зуба во время прямого эфира

Передний зуб выпал изо рта журналистки, когда та читала новости на телевидении.
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Футбол

Зе Луиш рассказал о своем вкладе в чемпионство «Порту»

Жизнь продолжается, и мы продолжаем наше путешествие.
ProstoProSport 02:39
Футбол

Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Происшествия

Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна

Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
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Технологии

Новый остров назвали именем космонавта

Выпускники гимназии имени Н. В. Пушкова из Новой Москвы Елизавета Лисаченко и Полианна Токарчук обнаружили новый остров в Арктике.
Вечерняя Москва 14 июля в 14:52
Общество

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
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Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
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Общество

Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17

Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa вчера в 00:21
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Шоу-бизнес

Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком

Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Общество

В Саратовской области за сутки выявили ещё 95 носителей коронавируса

В Саратовской области по состоянию на 16 июля коронавирус подтвердился у 7969 человек, за сутки положительные тесты получили еще 95 пациентов.
REGNUM 02:10
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
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Интернет

Очередной апдейт Windows 10 удаляет из системы некоторые приложения

По словам экспертов, очередной апдейт удаляет из системы некоторые приложения.
Дни24 01:50
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Происшествия

В Баку заявили, что снаряды ВС Армении упали на жилые дома на границе

Минобороны Азербайджана заявило, что во время обстрела ВС Армении приграничных сел в Товузском районе снаряды упали на жилые дома, пострадавших нет.
РИА Новости 02:56
Общество

Жителям Арктики упростят возможность бесплатного получения земли

Участок земли может получить не только житель Дальнего Востока, но и любой россиянин, который готов к переезду и работе на нем. В августе 2019 года ФИС "На Дальний Восток" начала работу на территориях Забайкальского края и Бурятии, ранее вошедших в состав ДФО.
Интерфакс вчера в 10:23
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Общество

В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей

В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
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Футбол

«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью

«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings вчера в 17:42
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Цой ответила на обвинения во лжи насчет коронавируса

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Футбол

ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере Гайча

Российская газета 02:10
Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России

Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК вчера в 12:08
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