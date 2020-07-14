За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 24 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 4258 человек.

За сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

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