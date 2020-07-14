Коронавирус
Комсомольская правдаЗа сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 24 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 4258 человек.
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Общество
В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов
Известия 22:13
Общество
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов
Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
Российская газета 19:30
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com 09:11
Транспорт
Омский автовокзал отменил ряд автобусов в районы области
12 Канал Омск 07:13
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Армия и оружие
Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписан в Петербурге
На Северной верфи в Санкт-Петербурге подписали приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов», передает «МИР 24».
МИР 24 10:12
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM 17:49
Происшествия
В Якутии пьяный водитель устроил ДТП на чужой машине
В результате водитель не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дорожного полотна с последующим опрокидыванием.
SakhaPress.ru 21:23
Происшествия
Во Владивостоке сотрудник полиции оказался в доле ритуального бизнеса
Во Владивостоке перед судом предстанет бывший помощник оперативного дежурного группы управления нарядами дежурной части за получение взятки лично, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, а также получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконные действия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Владивосток-Новости 20:48
Здоровье
Медсестра из колымской больницы пожаловалась на невыплату «коронавирусных» доплат. Минздрав региона выявил нарушения
У "Весьма" есть письмо минздрава Колымы и.о. главного врача больницы Аюру Цыренову, в котором указаны допущенные нарушения в работе медучреждения.
Весьма 21:37
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Культуромания 11:39
Армия и оружие
Минобороны РФ успешно провело испытания спутника-инспектора
В Министерстве обороны России отчитались об успешном проведении испытаний передового космического спутника.
Общественная служба новостей 16:35
Происшествия
В Бурятии у восьми участников съёмок клипа нашли коронавирус
В Бурятии сразу у восьми участников съёмок клипа выявили COVID-19. Ролик снимали в конце июня около Хамар-Дабана.
Байкал-Daily 21:47
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
Армия и оружие
Песков не стал комментировать инцидент на линии между Украиной и ЛНР
Москва, 15 июля 2020, 13:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев в отношении конфликта на линии соприкосновения в Донбассе.
REGNUM 06:52
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение
Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
Московский Комсомолец 14:02
Здоровье
Диетолог опроверг миф о вреде чипсов
Чипсы несут организму человека не больше вреда, чем некоторые фрукты.
News.ru 22:10
Шоу-бизнес
Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»
Советская и российская актриса Елена Проклова выступила в поддержку недавно устроившего ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
CT news 21:14
Экономика
Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года
Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года.
ТАСС 04:16
Авто
На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
На прошлой неделе в сообществе «AvtoVAZ News» в социальной сети «Вконтакте» сообщили о том, что на Запорожском автозаводе (ЗАЗ) будет возобновлено производство автомобилей марки Lada.
Тарантас Ньюс 13 июля в 23:42
Шоу-бизнес
Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой
Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото.
Росбалт 08:48
Политика
NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США
По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР.
ТАСС 20:47
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03