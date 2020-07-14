Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЗа сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 24 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 4258 человек.
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В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

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В Москве от коронавируса за сутки скончались 24 человека

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В Москве за сутки скончались 24 пациента с COVID-19

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Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
Российская газета 19:30
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Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
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В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

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RT на русском 14:56
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Политика

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Происшествия

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В результате водитель не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дорожного полотна с последующим опрокидыванием.
SakhaPress.ru 21:23
Происшествия

Во Владивостоке сотрудник полиции оказался в доле ритуального бизнеса

Во Владивостоке перед судом предстанет бывший помощник оперативного дежурного группы управления нарядами дежурной части за получение взятки лично, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, а также получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконные действия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
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Происшествия

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Газета.Ru 07:38
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В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц

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В Министерстве обороны России отчитались об успешном проведении испытаний передового космического спутника.
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В Бурятии у восьми участников съёмок клипа нашли коронавирус

В Бурятии сразу у восьми участников съёмок клипа выявили COVID-19. Ролик снимали в конце июня около Хамар-Дабана.
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Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки

Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
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После акции протеста на Пушкинской площади в Москве прошли задержания

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Песков не стал комментировать инцидент на линии между Украиной и ЛНР

Москва, 15 июля 2020, 13:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев в отношении конфликта на линии соприкосновения в Донбассе.
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Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение

Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
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Чипсы несут организму человека не больше вреда, чем некоторые фрукты.
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Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»

Советская и российская актриса Елена Проклова выступила в поддержку недавно устроившего ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
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Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года.
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На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada

На прошлой неделе в сообществе «AvtoVAZ News» в социальной сети «Вконтакте» сообщили о том, что на Запорожском автозаводе (ЗАЗ) будет возобновлено производство автомобилей марки Lada.
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Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото.
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В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
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