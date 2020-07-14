Коронавирус
Комсомольская правдаЗа сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 24 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 4258 человек.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России
Известия вчера в 16:30
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Экономика
Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»
Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
Ведомости вчера в 08:13
Политика
На Донбассе задержаны украинские террористы
Еще один агент СБУ был задержан МГБ Луганской Народной Республики. Анатолий Дегтярев был завербован украинскими спецслужбами в Бердянске.
ANNA-News вчера в 11:34
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Политика
В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края
В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.
URA.Ru вчера в 20:51
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Футбол
«Балтика» в первом туре может отправиться в Оренбург, «Торпедо» - в Ярославль
Matchtv.ru стал известен проект календаря первого тура первенства Олимп-ФНЛ.
Матч ТВ вчера в 17:15
Общество
Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей
Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
Армия и оружие
135 тысяч новобранцев отправились на службу в рамках весеннего призыва
В России 15 июля завершился весенний призыв на военную службу, в воинские части отправились около 135 тыс. новобранцев, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru вчера в 17:38
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Игры
Death Stranding стала доступна на PC
The GEEK вчера в 04:21
Авто
KIA привезет в Россию новый минивэн Carnival
По информации издания, южнокорейский автоконцерн привезет в нашу страну минивэн Carnival 4 поколения, который пришелся по вкусу любителям путешествовать, по причине высочайшего комфорта автомобиля.
Лезги газет вчера в 16:50
Экономика
Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета вчера в 04:23
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшей выживаемостью больных раком
Наибольшая доля людей со злокачественными образованиями, которым диагноз поставили пять и более лет назад, отмечается в Республике Крым (60%).
News.ru вчера в 17:00
Культура
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com 13 июля в 10:20
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Происшествия
Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским
Газета.Ru вчера в 07:38
Общество
Анна Попова: иммунитет к коронавирусу обнаружен у 26% россиян
15.07.2020 У 26% россиян обнаружен популяционный иммунитет к COVID19.
Портал Поиск вчера в 12:15
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Общество
Росприроднадзор намерен взыскать $2 млрд с «Норникеля» в суде
Специалисты Росприроднадзора намерены в суде доказать правомерность и справедливость методов, примененных при оценке ущерба после экологической катастрофы на ТЭЦ-3 под Норильском для компании «Норникель».
Mockva.ru вчера в 19:50
Футбол
«Арсенал» победил «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии
Известия вчера в 18:19
Гаджеты
Xiaomi представила в Европе недорогие полностью беспроводные наушники
Газета DAILY вчера в 13:09
Общество
Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Разработчик запланировал полноценную презентацию игры на 17 июля. Тогда-то мы наверняка узнаем больше подробностей.
Goroday.ru 13 июля в 17:20
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11