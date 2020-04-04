Коронавирус
ИнтерфаксЗа сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу. В субботу стало известно о трех случаях смерти заболевших коронавирусом, у которых был подтвержден диагноз "пневмония".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Общество
В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению после пневмонии лёгких
Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Общество
Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе
Указом Президента нерабочие дни в России продлены почти на месяц — до 30 апреля.
Общество
Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники
Как рассказал РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, в России остановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.
Общество
В России за сутки выявили 582 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил штаб по борьбе с распространением заболевания.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию
"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Россиян призвали отказаться от будильников на самоизоляции
В период самоизоляции люди могут определить свою норму сна, отказавшись от будильников.
Кино
Режиссер «Хищных птиц» объяснила неудачу фильма в прокате
Напомним, что "Хищные птицы" стартовали в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось, а финальные сборы составили лишь 201 миллион долларов, что, вероятнее всего, с учетом расходов на рекламу даже не позволило проекту окупиться.
Экономика
Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Происшествия
В Калуге выросло число условно положительных тестов на коронавирус
На карантине в больнице находятся 30 человек. Условно-положительные анализы 33 человек направлены на проверку.
Наука
У котов в Ухане обнаружили коронавирус
Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Шоу-бизнес
Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом
Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.
Общество
В Москве умерли еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом
Еще четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями умерли в столице.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске жестко высказался о новом шоу Дмитрия Шепелева
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Общество
Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку
На помощь похоронным службам Нью-Йорка прибудет команда из 42 военнослужащих 54-й квартермейстерской роты, базирующейся в Форте Ли, штат Вирджиния.
Общество
В Китае почтили память погибших от коронавируса
Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием.
Транспорт
Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции
Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
Здоровье
В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек
Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Происшествия
Еще двое жителей Воронежской области заразились коронавирусом
С учетом новых случаев, в Воронежской области за весь период наблюдений зарегистрировали 14 заболевших коронавирусом — двух больных, проходивших курс лечения в Новоусманской райбольнице уже выписали.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Происшествия
В Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19
В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
Общество
Иван Белозерцев рассказал об изменениях в режим самоизоляции
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с видеообращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах, которые будут приняты на следующей нерабочей неделе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области
В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.