Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЗа сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу. В субботу стало известно о трех случаях смерти заболевших коронавирусом, у которых был подтвержден диагноз "пневмония".
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7 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

Москва 2405:04

В Москве за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом

РИА Новости04:50

В России выявили рекордное число умерших от коронавируса за сутки

РБК04:59

Еще 3 пациента скончались от коронавируса в Москве

РИАМО04:50

За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

Российская газета04:27

Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве

ТАСС05:04

Еще у 14 детей в Москве подтвердили коронавирус

Вечерняя Москва04:32
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Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Astera вчера в 14:37
Общество

Прославленный отечественный фигурист не верит, что у него коронавирус

Олимпийский чемпион 1986 года по фигурному катанию Олег Васильев не верит, что у него положительный тест на COVID-19.
ProstoProSport 10:21
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском 08:59
Экономика

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине

Министр экономического развития Максим Решетников в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в специальном выпуске проекта "Антихрупкость" рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу о поддержке малого бизнеса.
Вести.Ru 12:50
Происшествия

В Подмосковье взрывом разрушен подъезд пятиэтажки

Эпицентр взрыва, разрушившего подъезд старой пятиэтажки, предположительно находился на третьем этаже.
Коммерсантъ 09:00
Общество

Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности

Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.
КП - Санкт-Петербург вчера в 16:42
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Экономика

Астраханский губернатор объявил о корректировке запретительных мер

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в очередной раз сегодня обратился к астраханцам.
Канал 7+ 11:25
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Общество

Назван процент носителей коронавируса в России без симптомов

«Цифры на вчерашний день – 25% людей из всего общего количества инфицированных, о которых штаб докладывает каждый день, 24,8% – люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», – пояснила глава ведомства, передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:04
Экономика

Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
Интерфакс вчера в 07:20
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Футбол

Кокорин и Кержаков признались, что называют Дзюбу осликом Иа

Спорт-Экспресс 11:23
Общество

Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
РБК 04:44
Кино

В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»

Popcornnews.ru вчера в 05:00
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru вчера в 06:07
Общество

Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы".
ТАСС вчера в 12:26
Общество

Россия приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян

В ночь на 4 апреля Россия временно отменяет все авиарейсы для возвращения россиян домой и иностранцев на их родину.
Первый Тульский вчера в 09:19
Кино

Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

RuNews24.ru 10:00
Происшествия

Во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке Франции.
РБК 10:18
Общество

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

Для минимизации риска заражения Зайцев рекомендовал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг.
РИА Новости 11:28
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Эхо Москвы вчера в 11:21
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли купить товары для детей во время карантина

Губернатор Куйвашев продолжает отвечать на самые волнующие свердловчан вопросы. Делает он это на своей странице в Instagram.
КП - Екатеринбург 08:24
Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru вчера в 05:49
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
Общество

Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям

На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
АиФ Новосибирск 04:31
Происшествия

В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
REGNUM 06:35
Шоу-бизнес

Брухунова поделилась, как родители отнеслись к Петросяну

Аргументы недели 11:32
Экономика

Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу

Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.
Взгляд-инфо 05:35
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