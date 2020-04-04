Коронавирус
ИнтерфаксЗа сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу. В субботу стало известно о трех случаях смерти заболевших коронавирусом, у которых был подтвержден диагноз "пневмония".
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Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Общество
Прославленный отечественный фигурист не верит, что у него коронавирус
Олимпийский чемпион 1986 года по фигурному катанию Олег Васильев не верит, что у него положительный тест на COVID-19.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Экономика
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине
Министр экономического развития Максим Решетников в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в специальном выпуске проекта "Антихрупкость" рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу о поддержке малого бизнеса.
Происшествия
В Подмосковье взрывом разрушен подъезд пятиэтажки
Эпицентр взрыва, разрушившего подъезд старой пятиэтажки, предположительно находился на третьем этаже.
Общество
Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности
Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Экономика
Астраханский губернатор объявил о корректировке запретительных мер
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в очередной раз сегодня обратился к астраханцам.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
Назван процент носителей коронавируса в России без симптомов
«Цифры на вчерашний день – 25% людей из всего общего количества инфицированных, о которых штаб докладывает каждый день, 24,8% – люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», – пояснила глава ведомства, передает ТАСС.
Экономика
Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ
В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Футбол
Кокорин и Кержаков признались, что называют Дзюбу осликом Иа
Общество
Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+
Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Общество
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы".
Общество
Россия приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян
В ночь на 4 апреля Россия временно отменяет все авиарейсы для возвращения россиян домой и иностранцев на их родину.
Кино
Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»
Происшествия
Во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке Франции.
Общество
Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Для минимизации риска заражения Зайцев рекомендовал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Общество
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли купить товары для детей во время карантина
Губернатор Куйвашев продолжает отвечать на самые волнующие свердловчан вопросы. Делает он это на своей странице в Instagram.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям
На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
Происшествия
В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Шоу-бизнес
Брухунова поделилась, как родители отнеслись к Петросяну
Экономика
Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу
Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.