В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу. В субботу стало известно о трех случаях смерти заболевших коронавирусом, у которых был подтвержден диагноз "пневмония".

За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

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