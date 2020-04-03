Коронавирус
ИнтерфаксЗа сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу. В субботу стало известно о трех случаях смерти заболевших коронавирусом, у которых был подтвержден диагноз "пневмония".
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Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
Общество
В Саянске разрешили открыть магазины и рестораны во время пандемии
В Саянске Иркутской области мэр города Олег Боровский под свою ответственность разрешил открыть детсады, магазины, рестораны, бары, бани и салоны красоты.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Политика
Александр Сокуров обратил внимание СПЧ на проблемы россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа
Режиссер Александр Сокуров обратил внимание СПЧ на проблемы россиян, которые из-за закрытия границ не могут вернуться из-за рубежа.
Происшествия
Пострадавшим от взрыва газа в Подмосковье выплатят материальную помощь
Людям, пострадавшим от взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Орехо-Зуеве, будет выплачена материальная помощь.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Наука
Изучена опасность ополаскивателей для полости рта
Принято считать, что они способствуют оздоровлению и очищению полости рта, однако ученые решили тщательно изучить, так ли это на самом деле.
Общество
Власти намерены возобновить вывоз россиян из-за рубежа
Власти подготовят график возвращения граждан России из-за рубежа в понедельник, 6 апреля, после чего вывоз россиян будет возобновлен, заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова.
Общество
Жители Екатеринбурга вышли на балконы и поаплодировали врачам
Местные жители вышли на свои балконы и начали аплодировать медицинским работникам, которые сейчас борются за жизни заболевших коронавирусом.
Экономика
Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу
Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.
Экономика
Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей
Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Технологии
Открылся портал, обучающий педагогов вести уроки дистанционно
Новый портал, посвященный организации дистанционного обучения, открылся для педагогов, 4 апреля сообщается на сайте министерства просвещения РФ.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
Москва, 4 апреля 2020, 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
Футбол
Тарханов – о чемпионате Белоруссии: кошмар какой-то
Вице-президент «Пюника» Александр Тарханов поделился мнением об уровне чемпионата Белоруссии.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Здоровье
Главный нарколог России предлагает ограничить продажу алкоголя
Москва, 4 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней.
Общество
В Минпросвещения не исключили, что школьникам придется учиться летом
Глушко заявил, что все зависит от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в стране.
Здоровье
Названо главное отличие коронавируса от гриппа
Общество
Власти Москвы раскрыли детали системы с кодами для выхода из дома
По словам Собянина, москвичи «ведут себя корректно», поэтому власти отказались от планов вводить жесткий карантин с пропускным режимом.
Экономика
Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса
Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса.
Общество
Ни один прогноз по коронавирусу не подтвердился, заявила Голикова
Ни один прогноз по заболеваемости коронавирусом не подтвердился, ни одна математическая модель не может полностью учесть влияние всех мер для купирования заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
В Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая
Китай поставит в Россию еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов в апреле—начале мая, сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев.
Здоровье
В Калининградской области коронавирусом заразились три медработника
В Калининградской области три медработника заразились коронавирусом, сообщил в субботу, 4 апреля, журналистам министр здравоохранения Александр Кравченко.
Футбол
В семье главного тренера «Ростова» Карпина родилась дочь
Карпин и Гордеева поженились летом 2017 года, в сентябре 2018 года у пары родилась дочь, которую также зовут Дарья.
Кино
Названы во время самоизоляции популярные у россиян фильмы и сериалы
По заявлением ряда СМИ, стало известно, что во время нерабочей недели россияне смотрели фильмы, читали книги, играли в видеоигры и смотрели ролики на видеохостингах.