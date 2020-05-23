Коронавирус
ИнтерфаксЗа сутки в Москве скончались еще 59 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. По последним данным, в Москве выявлено 161 397 случаев заболевания коронавирусом.
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Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
REGNUM 00:18
Общество
В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу
Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
RT на русском вчера в 04:05
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Политика
Россия упустила шанс стать хозяйкой Тибета
Ровно 70 лет назад коммунистическое правительство Китая предложило Тибету стать автономией в составе КНР.
Взгляд.ру 03:20
Здоровье
В Челябинской области отмечен спад в динамике заболеваемости COVID-19
В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано всего 47 заболевших коронавирусом.
Российская газета 03:21
Авто
ГАЗ запатентовал «ГАЗели» нового поколения
"Группа ГАЗ" оформила охранные документы на внешний вид "ГАЗелей" следующего поколения, которые будут обозначаться приставкой NN (Next Next или New Next).
Российская газета вчера в 02:00
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук ответила на замечания поклонников о постаревшем лице
Фанаты сделали Юлии замечания в отношении внешности — порекомендовали попробовать какие-либо методы омоложения.
RuNews24.ru вчера в 17:47
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на троих игроков «Ювентуса»
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к обмену полузащитника Поля Погба на троих футболистов туринского "Ювентуса", сообщает журналист Rai Sport Паоло Паганини в Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости 22 мая в 05:14
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
Религия
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
С праздником Ураза-байрам мусульман России поздравил глава страны Владимир Путин.
iReactor 02:12
Шоу-бизнес
Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж
Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
Путин расширил перечень запрещающих участие в выборах статей
Граждане, согласно закону, не могут быть кандидатами на выборах, если на день голосования имеют неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления и были осуждены к лишению свободы.
Известия вчера в 08:28
Общество
В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек
В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:47
Авто
Volkswagen намерен выпустить в России три своих новинки
До 2028 года концерн Volkswagen Group собирается организовать в Россию сборку минимум трех новинок.
Pnzdrive 22 мая в 03:56
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Здоровье
Крупный очаг заражения коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на субботу, 23 мая, за минувшие сутки в Ростовской области еще у 353 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа
РИА Новости вчера в 18:13
Здоровье
В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19
В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском вчера в 09:16
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Общество
59 новых заразившихся коронавирусом выявили во Владимирской области
Наибольший прирост показал Владимир Во Владимирской области выявлено 59 новых случаев заболевания коронавирусом.
Pro Город Владимир 02:45