Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЗа сутки в Москве скончались еще 59 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. По последним данным, в Москве выявлено 161 397 случаев заболевания коронавирусом.
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В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом

РБКвчера в 16:21

От коронавируса в Москве скончалось 59 пациентов

Москва 24вчера в 16:22

Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москвавчера в 16:41

В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:22

В Москве скончалось 59 пациентов с коронавирусом

ТК Звездавчера в 16:48

Штаб: В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:19

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

РИА Новости22 мая в 16:51
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:33, Ашберн
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

REGNUM 00:18
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Общество

В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу

Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
RT на русском вчера в 04:05
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Гаджеты

Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X

Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Политика

Россия упустила шанс стать хозяйкой Тибета

Ровно 70 лет назад коммунистическое правительство Китая предложило Тибету стать автономией в составе КНР.
Взгляд.ру 03:20
Здоровье

В Челябинской области отмечен спад в динамике заболеваемости COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано всего 47 заболевших коронавирусом.
Российская газета 03:21
Авто

ГАЗ запатентовал «ГАЗели» нового поколения

"Группа ГАЗ" оформила охранные документы на внешний вид "ГАЗелей" следующего поколения, которые будут обозначаться приставкой NN (Next Next или New Next).
Российская газета вчера в 02:00
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
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Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
78
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук ответила на замечания поклонников о постаревшем лице

Фанаты сделали Юлии замечания в отношении внешности — порекомендовали попробовать какие-либо методы омоложения.
RuNews24.ru вчера в 17:47
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на троих игроков «Ювентуса»

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к обмену полузащитника Поля Погба на троих футболистов туринского "Ювентуса", сообщает журналист Rai Sport Паоло Паганини в Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Ведомости 22 мая в 05:14
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Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
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Религия

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

С праздником Ураза-байрам мусульман России поздравил глава страны Владимир Путин.
iReactor 02:12
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Шоу-бизнес

Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж

Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
380
Политика

Путин расширил перечень запрещающих участие в выборах статей

Граждане, согласно закону, не могут быть кандидатами на выборах, если на день голосования имеют неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления и были осуждены к лишению свободы.
Известия вчера в 08:28
15
Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:47
478
Общество

Самолет с 88 россиянами прибыл из индийского Гоа в Ростов-на-Дону

ТАСС вчера в 23:26
Авто

Volkswagen намерен выпустить в России три своих новинки

До 2028 года концерн Volkswagen Group собирается организовать в Россию сборку минимум трех новинок.
Pnzdrive 22 мая в 03:56
59
Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
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Здоровье

Крупный очаг заражения коронавирусом выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на субботу, 23 мая, за минувшие сутки в Ростовской области еще у 353 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 05:57
519
Шоу-бизнес

Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа

РИА Новости вчера в 18:13
16
Здоровье

В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19

В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском вчера в 09:16
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
516
Общество

NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
12
Общество

59 новых заразившихся коронавирусом выявили во Владимирской области

Наибольший прирост показал Владимир Во Владимирской области выявлено 59 новых случаев заболевания коронавирусом.
Pro Город Владимир 02:45
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