"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. По последним данным, в Москве выявлено 161 397 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки в Москве скончались еще 59 пациентов с коронавирусом

Общество Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны. 474

Общество В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства. 1K

Гаджеты Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов. 3

Политика Россия упустила шанс стать хозяйкой Тибета Ровно 70 лет назад коммунистическое правительство Китая предложило Тибету стать автономией в составе КНР.

Здоровье В Челябинской области отмечен спад в динамике заболеваемости COVID-19 В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано всего 47 заболевших коронавирусом.

Авто ГАЗ запатентовал «ГАЗели» нового поколения "Группа ГАЗ" оформила охранные документы на внешний вид "ГАЗелей" следующего поколения, которые будут обозначаться приставкой NN (Next Next или New Next). 15

Футбол «Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на троих игроков «Ювентуса» "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к обмену полузащитника Поля Погба на троих футболистов туринского "Ювентуса", сообщает журналист Rai Sport Паоло Паганини в Twitter.

Космос SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте. 63

Шоу-бизнес Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.

Общество Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели. 380

Политика Путин расширил перечень запрещающих участие в выборах статей Граждане, согласно закону, не могут быть кандидатами на выборах, если на день голосования имеют неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления и были осуждены к лишению свободы. 15

Общество В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 478

Общество Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов. 1,4K

Здоровье Крупный очаг заражения коронавирусом выявили в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на субботу, 23 мая, за минувшие сутки в Ростовской области еще у 353 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. 519

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 516